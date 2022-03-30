Победа на чемпионате по мас-рестлингу

Отлично проявили себя юниоры из пос. Сиверский и дер. Батово: Никита Ляпищев занял 2-е место, Андрей Комаров и Михаил Иванов завоевали бронзу в своих весовых категориях.

Среди девочек победу праздновала Вероника Насонова, Наталья Козловская завоевала серебро.

Федерация народных видов спорта Гатчинского района поздравляет спортсменов с отличными достижениями, благодарит организаторов соревнований - президента Федерации мас-рестлинга Ленобласти Д.С. Петрова, а также всех, кто помогал подготовиться к соревнованиям: президента Федерации народных видов спорта А.А. Чугина, директора ЦПВ «Чкалов парк» В.В. Шияна и главу администрации Сиверского поселения Д.С. Румянцева.