В Ленинградской области работа есть

«В настоящее время ситуация на рынке труда стабильна. Темпы трудоустройства не снижаются. Разработан пакет федеральных и региональных мер поддержки для работников, находящихся под риском увольнения ― здесь и временные и общественные работы, и опережающее профессиональное обучение, и компенсация заработной платы работодателям», ― отметила Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

В базе региональной биржи труда 57,3 тысячи вакансий в различных сферах, 80% из них по рабочим профессиям, 20% ― по профессиям служащих.

Так, «Торговый дом «Альфа Вин» ищет бухгалтера. Предприятие расположено в городе Волосово, работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей. «Теплоэнергоремонт» в Кировске ждет главного инженера, новому сотруднику предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. В Ломоносовском районе предприятие «Невские машины» ищет токаря на станках с ЧПУ, зарплата – от 90 тысяч рублей.

Более 100 жителей Ленинградской области с начала года подали заявки на профобучение в рамках нацпроекта «Демография». В этом году получить новые знания смогут пенсионеры и предпенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске, неработающие мамы детей в возрасте до 7 лет. Отдельный акцент в 2022 году сделан на обучение молодежи в возрасте до 35 лет.