Дача: зона отдыха или отходов?

Мои отходы — моя ответственность

Начался сезон, и дачники потянулись из Петербурга на участки в Ленобласть. И вот уже не только на грядках растут первые овощи, но и рядом с некоторыми садоводствами растут горы хлама. Как правило, это происходит там, где председатель СНТ заранее не заключил договор на вывоз и утилизацию мусора на лицензированном объекте.

Ответственность за утилизацию отходов федеральным законом возложена на того, кто их производит. Садоводства в лице председателя отвечают за свой мусор, а также за природу и экологию вокруг себя.

СНТ заключают договор с региональным оператором либо по нормативу, либо исходя из фактического накопления. Если у садоводства есть контейнерная площадка, то плата выставляется по объёму, который был произведён. Если площадка не оборудована, то договор заключается по нормативу, а участники садоводства складируют отходы на ближайшей общедоступной контейнерной площадке. Подать заявку на вывоз мусора можно по телефону регионального оператора + 7 (812) 207-18-18.

Важно знать: договор на вывоз строительного мусора заключается отдельно, а вот крупногабаритные отходы входят в тариф регионального оператора по ТКО. Только не нужно складывать их в контейнеры или сваливать рядом огромной горой. Достаточно аккуратно поставить около площадки — так, чтобы мог подъехать спецтранспорт. Если контейнеры заполнились, можно проявить инициативу и уточнить, как именно у вас вывозят мусор: по звонку или по графику?

До 2019 года с мусором работали перевозчики, в задачи которых входили только сбор и вывоз отходов. Сегодня регоператор отвечает за весь цикл обращения с ТКО: сбор, транспортирование, обработку, размещение на полигонах.

— Экологическая реформа подошла к важному этапу: вот-вот начнут строить станции переработки. После их появления размещения потребуют только небольшие экологически нейтральные остатки (например, санфаянс — раковины пока не вовлекли во вторичный производственный цикл). Для переработки также развивают раздельный сбор пластика и стекла. В этом году первые контейнеры появятся в СНТ в нескольких районах. Если пилотный проект будет успешным, то в ближайшие годы проект расширят и для садоводств, — рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Разные отходы — разные подходы

Почему важно разделять бытовой мусор и строительные отходы или порубочные остатки, на вывоз которых заключается отдельный договор? Засохшие смеси, деревянные балки и ветки, краски имеют другую плотность и состав и не могут вывозиться на объекты ТКО. В то же время дачники нередко приносят (и даже привозят на «газелях»!) строительные отходы на контейнерную площадку или в ближайший лесок. Как результат, рядом с дачами образуется свалка мусора. Какая уж тут экологическая чистота выращенных на участках овощей и зелени!

Вывоз строительного мусора в регионе находится на особом контроле. С начала этого года заработала система «Мониторинг перемещения отходов». Перевозчиков обязали оснастить транспорт системой ГЛОНАСС, а объёмный вывоз строительных отходов осуществлять только с идентификационным QR-кодом. Контроль за перевозчиками осуществляет комитет Госэконадзора и Леноблэкомилиция.

По результатам рейдов, с начала года проверено более 300 транспортных средств на наличие системы ГЛОНАСС и QR-кода. Цифровизация поможет сделать путь мусоровозов прозрачным: все отходы будут вывозиться на специальный объект, а не в ближайший лес.

— В перспективе ближайших лет — вовлечение строительных отходов во вторичный производственный цикл. Но уже сегодня каждый может рачительно подходить к тому мусору, который он производит. Проявить творчество и фантазию и дать вторую жизнь старым вещам и материалам, — рассказала председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Зелёная линия

Ещё одна проблема дачных территорий — стихийные свалки. Горы мусора, которые располагаются возле дорог или водоёмов, а иногда встречаются даже посреди леса!

Ликвидировать стихийные свалки, если не найден их виновник, должны пользователи земельного участка, либо организации, ответственные за уборку территории. Если кто-то видит, как мусоровоз разгружается неположенном месте, то следует позвонить в 112, зафиксировать этот факт на фото или видео. О нарушениях в сфере природоохранного законодательства можно сообщить по телефону «Зелёная линия»: +7 (921) 908-50-86.

За прошедший год в регионе ликвидировано более двух тысяч лесных и дорожных свалок, закрыты два полигона, ликвидирована свалка в Сосновом Бору. Со временем все старые свалки и полигоны смешанных отходов должны быть рекультивированы.

Всё это — важная часть экологической реформы. Она уже коснулась всех уровней системы обращения с отходами — начиная с обычных площадок ТКО. Их количество, по информации областного регоператора — АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», увеличилось за три года почти в три раза, с 6000 до почти 17000 мест накопления. В рамках федеральной субсидии, на которую ежегодно подаёт документы Ленобласть, установлено более 3 500 новых современных контейнеров, из них 1000 — для пластика и стекла. За 1,5 года раздельного сбора переработаны 171 тонна пластика и 553 тонн стекла.

Растёт уровень осознанного потребления у жителей области и дачников. О концепции «Ноль отходов» рассказывают материалы Российского экологического оператора. Всё большей популярностью пользуется сортировка мусора. В 14 районах организовано 888 точек раздельного сбора полезных отходов.

Всё это позволяет региону быть лидером в реализации экологической реформы. Её главные итоги будут подведены после строительства станций переработки и важных изменений в законодательстве. Например, закон ограничит производителей в выпуске неутилизируемых товаров, в планах есть и запрет на использование одноразовой посуды. Сейчас этот сезонный мусор — настоящий бич дачных участков и садоводств.

Елена Владимирова

ДЛЯ СПРАВКИ:

По информации областного регоператора – АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», в регионе действует около 3000 СНТ. На начало дачного сезона легально мусор утилизирует лишь 2202 СНТ. Больше всего «уклонистов» в Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском районах.