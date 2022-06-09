«Формула счастья» от Эльдорадо

Ежегодный гала-концерт, который проводит «Эльдорадо» в последнюю пятницу мая, в этом году был юбилейный, и поэтому особый! Творческий коллектив претворил в жизнь замечательную идею, представив своим зрителям красивый философский спектакль.

- Мы посмотрели на творчество, на искусство с точки зрения мирового порядка, мирового устройства и вывели - форму счастья. Именно так назывался наш спектакль, - рассказывает художественный руководитель и балетмейстер Наталья Седова. - У нас было представлено четыре стихии - огонь, вода, земля и воздух. Воздух ассоциировался с мечтой, как желанием что-то созидать. Вода – это само творчество, которое возникает из наших идей. Огонь – это та харизма, которая вдыхает специфический характер в каждый творческий продукт. Земля ассоциируется, как мастерство, труд. Это основа, без которой не могут существовать все остальные стихии. И как результат мы получили пятую стихию – счастье.

В танцевальном спектакле принимали участие все группы «Эльдорадо» и педагоги. Выводя свою формулу счастья, как персонажи спектакля, они тоже говорили, что счастье - это не какой-то конечный результат, а путь, которым мы идем, это каждый данный нам момент жизни.

Спектакль прошел на едином дыхании. Зрители насладились и хореографией, и звуком, и постановкой. Специальными гостями гала-концерта были замечательные вокалистки – лауреат всевозможных конкурсов, жительница Гатчины Наталья Рочева, с которой «Эльдорадо» выпустил уже несколько спектаклей, и российская эстрадная певица и актриса Афина.

Чудесный получился праздник, запоминающийся, участием выпускников коллектива, подчеркивающих преемственность поколений. Это был не только красивый творческий подарок для зрителей. Ближе к финалу, когда уже все обрели счастье, началась церемония награждения.

В день рождения, конечно же, были и поздравления, и подарки. Коллектив «Эльдорадо» поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских, председатель комитета по культуре Мария Титова и масса друзей, партнеров и поклонников. Вручали грамоты и благодарности. С творческим подарком выступил директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс. Было сказано много добрых слов и пожеланий.

Администрация вручила юбилярам сертификат на приобретение костюмов. Следует отметить, что благодаря такой регулярной поддержке практически все костюмы для основного состава ансамбля - бесплатные. Учитывая, сколько стоят костюмы для спортивных танцев – это очень здорово.

- Мы расширяем материальную базу постоянно, - отметила Наталья Седова. - Радуемся и благодарим за поддержку, благодаря которой у нас очень красивые, профессиональные костюмы. И наши дети несут эту высокую планку по всем мероприятиям. Вальс «Счастье» на гала-концерте, который запомнился зрителям, тоже исполнялся в новых костюмах.

Ярким финальным аккордом стала веселая зажигательная дискотека. Танцевали до полуночи все группы, а особенно малыши.

Началось творческое лето. Сегодня, 9 июня, «Эльдорадо» выступит в Петербурге на 350-летии Петра Первого в Екатерининском саду. А также примет участие в праздновании Дня Ленинградской области и 95-летии Гатчинского района.

Летние каникулы – время для новых планов и принятия решений. Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» приглашает в основной состав коллектива ребят с подготовкой, которые уже занимались и имеют танцевальный опыт, а также новичков - во все группы.

Адрес: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1, Гатчинский городской Дом культуры. Контактный телефон - 8(921) 948-70-16. Сайт - Гатчинский ДК - http://gtndk.org, группа ВК – «Танцевально-Спортивный Клуб «ЭЛЬДОРАДО».

Татьяна Можаева