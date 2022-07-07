Микрогранты ― для молодежных проектов
От туристических до экологических и патриотических проектов: инициативная молодежь Ленинградской области может принять участие в первом микрогрантовом конкурсе Росмолодежи и получить поддержку в размере до 100 тысяч рублей.
Особенностью конкурса станет упрощенная система отчетности. Желающим представить свой проект на конкурс необходимо до 22 июля подать заявку на АИС «Молодёжь России» https://clck.ru/rth3m.
Федеральное агентство по делам молодёжи впервые проводит конкурс микрогрантов. Его участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Максимальный размер поддержки составляет 100 тысяч рублей.
Конкурс проводится по 15 номинациям, которые охватывают проекты по организации занятости молодежи, поддержке межкультурного диалога и международного сотрудничества, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическому просвещению, поддержке студенческого сообщества средних специальных учебных заведений, развитию культурно-образовательной среды, сохранению семейных ценностей, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранению исторической памяти, развитию добровольчества и других.
Авторам инициатив рекомендуется реализовать свой проект в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.