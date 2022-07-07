Микрогранты ― для молодежных проектов

Особенностью конкурса станет упрощенная система отчетности. Желающим представить свой проект на конкурс необходимо до 22 июля подать заявку на АИС «Молодёжь России» https://clck.ru/rth3m.

Федеральное агентство по делам молодёжи впервые проводит конкурс микрогрантов. Его участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Максимальный размер поддержки составляет 100 тысяч рублей.

Конкурс проводится по 15 номинациям, которые охватывают проекты по организации занятости молодежи, поддержке межкультурного диалога и международного сотрудничества, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическому просвещению, поддержке студенческого сообщества средних специальных учебных заведений, развитию культурно-образовательной среды, сохранению семейных ценностей, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранению исторической памяти, развитию добровольчества и других.

Авторам инициатив рекомендуется реализовать свой проект в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.