Ярмарка спорта в Гатчине

Самый современный и вместительный спортивный объект – стадион ГИЭФПТ - позволил провести одновременно два масштабных мероприятия, популяризирующих физическую культуру и спорт. Рядом с состязаниями на беговых дорожках «Воспитаем Олимпийцев» развернулись площадки традиционной «Ярмарки спорта».

Завершив свой забег, юные участники и их родители с интересом познакомились с многочисленными спортивными организациями Гатчины и района. В седьмой «Ярмарке спорта» приняли участие 40 частных и муниципальных спортшкол, спортклубов, секций и студий, работающие в области физической культуры и спорта и охватывающие массу популярных направлений.

Участниками спортивной ярмарки стали: Центр тестирования ГТО в Гатчинском районе, клуб настольного тенниса «Ноев ковчег», клуб «Шахматное королевство», конный клуб «Золотая подкова», Гатчинская школа борьбы, клуб единоборств, клуб акробатического рок-н-ролла «АК-РОК», бадминтонный клуб «Гатчина», спортивная школа «Ленинградец», Академия детского футбола, «Гатчинские пробежки», клуб любителей бега «Сильвия», школа физического воспитания Анны Шутовой и другие.

Показательные выступления спортсменов проходили и на сцене, и на спортивном газоне. Демонстрируя силу духа и спортивное мастерство, каратисты ломали кирпичи, а воспитанники школы спортивного бального танца завораживали изяществом движений.

Гатчинцы посетили интерактивные выставки и попробовали на себе специфику каждого представленного вида спорта. Одни играли в шахматы и шашки, другие – поднимали гири, играли в теннис или забрасывали мяч в баскетбольную корзину. И, как результат, спортивные секции пополнились новичками.

Татьяна Можаева

Фото Mikka & Albina Hallakas