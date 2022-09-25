Гатчинцы присоединились к акции «Сохраним лес»

В Гатчинском районе акция «Сохраним лес» прошла в 42 квартале Елизаветинского участкового лесничества. Ее участниками стали порядка 50 человек - сотрудники лесничества, волонтеры, представители администрации Гатчинского района. На площади 2,1 га было высажено 4,5 тысяч саженцев ели.

Руководители Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко с активными жителями Кобринского поселения высадили 20 сосен вдоль дороги на одном из участков в посёлке Высокоключевой для защиты и укрепления почвы от эрозии. Участники акции благодарят ее спонсора - Катерину Иванову.

Центральная акция с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко прошла в Лужском районе на территории, граничащей с Лужским селекционно-семеноводческим центром. Жители района и эковолонтеры высадили почти 5 тысяч саженцев сосны на площади 2,5 га.

Губернатор посетил селекционный лесной центр и принял участие в закладке памятной аллеи в честь 10-летия центра, которое отмечается в этом году.

- Мы посмотрели сейчас один из лучших в России лесных центров с теплицами, площадками закаливания, термоскладами, управляемыми электроникой. Десять лет назад мы его торжественно открывали, он до сих пор остаётся лучшим. Все последующие строятся по его образцу. На саженцы со 100-процентной приживаемостью большой спрос как у нас в области, так и в России у тех, кто восстанавливает леса. С таким центром, технологиями и подходом к лесовосстановлению мы по праву считаемся одними их лучших в России. Мы развивающийся регион, который строит промышленные объекты, но мы и с лихвой восстанавливаем леса. Можно много говорить, что вы за защиту природы, а можно приходить и сажать лес. Огромное спасибо всем в Ленинградской области, кто вышел сажать лес и убирать территории, — поблагодарил Александр Дрозденко.

Фото организаторов акций