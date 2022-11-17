В Гатчинском районе обновили 4 почтовых отделения

Обновленные почтовые отделения могут оценить жители п. Елизаветино, д. Малое Верево, д. Лампово и п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области.

В указанных отделениях почтовой связи не только проведены ремонты, но и запущены новые, современные и актуальные сервисы. Например, здесь можно подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, что позволит получать широкий спектр электронных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома (при наличии телефона или компьютера с доступом в Интернет).

Кроме того, каждое из открытых после ремонта отделений почтовой связи оснащено медицинскими приборами (тонометр, бесконтактный термометр, пульсоксиметр) для самостоятельного измерения гражданами показателей здоровья, что позволит жителям Гатчинского района контролировать свое здоровье без лишних финансовых затрат на покупку медицинских приборов и в шаговой доступности.

Также в отделении почтовой связи в д. Лампово установлен современный компьютер с доступом к Интернету в выделенной клиентской зоне, благодаря чему жители могут воспользоваться социально значимыми сайтами (сайты федеральных и региональных министерств, служб и ведомств, Социальный калькулятор, Работа.ру и т.д.), а также самостоятельно получить государственные и муниципальные услуги через личный кабинет на портале Госуслуг, распечатать и отсканировать документы.

Особенно важно, что все услуги для населения бесплатные.

Напомним, что модернизация сельских отделений почтовой связи проводится Почтой России по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.

Отделения почтовой связи в п. Елизаветино, д. Малое Верево, д. Лампово и п. Лукаши работают со вторника по субботу с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, воскресенье и понедельник – выходные дни. Приглашаем в отделения почтовой связи воспользоваться новыми сервисами!