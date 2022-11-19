Лагерь «Лесная сказка» - лучший в Ленинградской области!

В этот день в лагере «Маяк» состоялось сразу два важных события - слёт вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей Ленинградской области и заседание межведомственной координационной комиссии при правительстве региона по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

Участниками слета стали педагогические работники и вожатые, члены межведомственной координационной комиссии, руководители и заместители глав организаций по социальным вопросам, руководители комитетов образований, специалисты, курирующие отдых и оздоровление детей в районах, руководители учреждений. Перед торжественной церемонией награждения лучших организаторов детского отдыха участники мероприятия побывали на выставке партнеров слета, смогли принять участие в презентациях и мастер-классах по флористике, гончарному мастерству, росписи по дереву.

В ходе заседания комиссии были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и обозначены задачи на следующий год.

Председатель межведомственной координационной комиссии при правительстве Ленинградской области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов поблагодарил всех, кто обеспечил летнюю оздоровительную кампанию-2022 на территории Ленинградской области.

- Летняя оздоровительная кампания прошла у нас очень не просто: после двух пандемийных лет нам нужно было выйти на показатели 2019 года по оздоровлению наших детей, - отметил Николай Петрович. - Была проведена очень большая работа, и мы справились. Отрадно отметить, что у нас не было каких-либо серьезных происшествий — как всегда все было достойно.

Панораму задач, событий и результатов летней оздоровительной кампании-2022 представила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. Она отметила, что в летний период в 544 лагерях разного типа отдохнули более 97 тысяч детей. Среди них — 626 ребят из Луганской и Донецкой Народных республик. Более 300 детей отдохнули в крупных федеральных оздоровительных лагерях («Артек», «Орленок», «Смена», «Алые паруса»). В этом году, как и прежде, в лагерях уделялось много внимания вопросам воспитания подрастающего поколения. Для ребят проводились профильные и тематические смены, дни единых действий, циклы просветительских мероприятий и многое другое.

В области продолжает действовать региональная мера социальной поддержки работающих граждан, которая предусматривает компенсацию стоимости путевки в детский лагерь в размере 70% от расчётной стоимости, а для сотрудников здравоохранения - 100%

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, Тамара Литвинова отметила высокую квалификацию педагогических кадров, работающих с детьми.

- Ленинградская область — единственный регион, который не только сохраняет, но и приумножает материально-техническую базу детских лагерей, - подчеркнула она. - Я уверена, что в скором будущем в летних лагерях смогут отдыхать и дети с инвалидностью — для них распахнет двери детский оздоровительный лагерь «Сокол». Надеюсь, возможности такие есть, материально-техническая база позволяет.

Самым ожидаемым событием слета стала церемония награждения победителей и лауреатов трех областных конкурсов на лучшего вожатого, лучшую программу и лучший лагерь.

В роли ведущих торжественной церемонии выступили лучшие педагоги Ленинградской области - учитель математики, победитель Всероссийской Герценовской олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы» Мария Заикина и учитель математики Гатчинской гимназии им. Ушинского, победитель Ленинградского областного конкурса «Педагогические надежды-2022» Виктор Иванов.

В номинации «Лучший загородный стационарный оздоровительный лагерь и лагерь круглосуточного пребывания» победителем стал детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», расположенный в поселке Тайцы. Эту награду с ним разделил лагерь «Юнга» (Лодейное Поле).

Лучшими программами организаций отдыха детей в своих номинациях признаны программы выборгского лагеря «Ценители наследия» и детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь».

Лучшим вожатым 2022 года в номинации «Жизнь замечательного отряда» стала Варвара Серпикова, в номинации «Вожатская формула» - Екатерина Федюшкина, в номинации «Наши дети - патриоты» - Екатерина Драк, а в номинации «Спортивно-творческие достижения» - Сабина Рзаева.

Две вожатые лагеря «Лесная сказка» заняли третье место в своих номинациях:

- Елизавета Сютина - в номинации «Жизнь замечательного отряда»,

- Дарья Варламова - в номинации «Вожатская формула».

В концертную программу слета вошли творческие номера вожатых и детских коллективов региона, а завершающей частью мероприятия стало выступление актрисы театра «Мюзик-холл», солиста популярных мюзиклов Дарьяны Коровашковой.

Юлия Лысанюк