Путь трезвости – длиною в жизнь

Группа анонимных алкоголиков – «АА», как называют их во всем мире, собирается в Гатчине ежедневно. Есть скромное помещение в двухэтажном доме на ул. Карла Маркса, 27, куда приходят люди с алкогольной зависимостью. Многие видят в этом последнюю надежду, некоторые относятся скептически. Кто-то проникается и встает на путь избавления, кто-то срывается, уходит, возвращается снова – и так по кругу. Единственное условие посещения группы – искреннее желание бросить пить. Конфиденциальность непреложна, на стене в комнате для собраний есть объявление: «Всё произнесенное должно остаться в этих стенах».

А на стенах – программы «12 шагов» для алкоголиков и наркоманов и первые слова «Молитвы о душевном покое»: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Новичкам на собраниях рады: раз пришел – первый шаг к выздоровлению сделан. Осталось пройти те самые двенадцать шагов, из которых и состоит программа «АА», а это и есть самое сложное. На собрании желающие могут похвастаться достижениями: кто-то не прикладывался к бутылке пять лет, а кто-то не пьет неделю – уже подвиг.

И да, эти собрания происходят как в кино. Все по очереди рассказывают свои печальные истории, в которых часто звучит фраза: «Я всё потерял…». Всё – значит семью, друзей, работу, бизнес, жилье и статус в обществе. Анонимный алкоголик, допившийся до положения бомжа, не редкость. Каждого спикера на собрании приветствуют и выслушивают – не перебивая и не комментируя, не осуждая и не оценивая. Здесь вообще не место для дискуссий: каждый должен быть принят и понят.

«Дойти до своего дна…»

Вот, например, что рассказал Дмитрий – мужчина средних лет: «Первый раз в этой комнате я оказался в 1999 году. Я посмотрел на этих людей и посмеялся, потому что у меня «всё было хорошо». У меня был свой бизнес. Я думал: «Я пью каждый день. Ужинаю в ресторанах. И вообще всё прекрасно». И вы знаете, это был, наверное, такой сигнал для высшей силы: «У тебя всё хорошо, нет проблем?». И проблемы сразу начались… Второй раз на этом собрании я появился спустя шесть лет. Пришел бомжом. У меня не было уже ничего. Не было бизнеса, меня не пускали ни в одну квартиру. Я потерял семью, сидел в тюрьме. Знаете, в программе «12 шагов» говорят, что надо дойти до своего дна. Я помню это дно, когда очнулся в подъезде в луже крови, со вскрытыми венами. Взмолился: «Господи, и помереть не дадут, и жить невозможно…». Вышел на улицу и встретил человека, который помогал мне в 1999 году. Он взял меня за шкирку и повел в группу «АА». И это было спасением. Не все доходят до этих комнат и спасаются здесь – очень многие погибают не доходя. Я стольких друзей похоронил из числа тех, кто даже состоял в сообществе и сорвался…»

Олег – один из основателей группы «АА» в Гатчине, не пьет пять лет, девять месяцев и один день. Его история – страшная сказка с хорошим концом: «Меня зовут Олег, мне 62 года, я наркоман и алкоголик. Такие, как я, умирают на улицах, в подворотнях, в подвалах, в больницах со вздутыми животами, в тюрьмах и лагерях. Однажды я очнулся на помойке с ворованной бутылкой водки в руках и понял, что не хочу жить. Как я до этого дошел? В семнадцать лет меня отправили в спец. ПТУ, в восемнадцать я получил первый срок, в пятьдесят четыре – последний. Всё это случилось со мной на фоне употребления алкоголя и наркотиков.

В 2019 году меня нашли со сломанной ключицей на каком-то газоне в Петербурге. Растолкали, сказали: «Живой!», вызвали скорую. Через два-три дня я очухался в больнице и сразу пошел в магазин, украл водку и отправился на помойку в поисках закуски. Сижу, пью водку и понимаю: жить незачем, не для чего и не для кого. За время пьянства я потерял всё, что может потерять человек: родных – они умерли, пока я сидел, дом, друзей, знакомых, а также совесть и морально-нравственные принципы. Я жил, чтобы употреблять, и употреблял, чтобы жить. Другой жизни я не знал. Я принес несчастье сотням людей: воровал кошельки, обчищал квартиры, занимался нечестными сделками купли-продажи недвижимости, крутил наперстки, похищал велосипеды и детские коляски, чтобы купить наркотики. Общий стаж в тюрьмах и лагерях – двадцать лет. Итог моей жизни: я сижу на помойке с ворованной бутылкой водки и не хочу жить.

В мой последний срок к нам в лагерь приезжал священник, я обратился к нему. Он тоже оказался из анонимных, приютил меня и сказал: «Будешь ездить в группу анонимных алкоголиков». Я ездил, но всё равно втихаря пил. Потом при храме открыли реабилитационный центр, и меня поставили перед выбором: идешь на реабилитацию или уходишь. Я решил пойти. Главным стимулом было то, что там дают еду и койко-место.

После реабилитации моя жизнь изменилась полностью. С помощью друзей из сообщества «АА» мы открыли группу в Гатчине, также благодаря анонимным я нашел работу, снял жилье. Я ведь не представлял, как это – ходить на работу? Я никогда в жизни не работал, только сидел. Оказалось, можно жить честно – и трезво. На данный момент я не пью уже почти шесть лет и стараюсь по возможности помогать таким же бедолагам, как я. И вот это, наверное, главное – я могу приносить пользу людям. Это дает какое-то душевное спокойствие и, если можно так выразиться, радостную грусть».

Еще один участник группы – Слава-алкоголик. Он всю жизнь пил, сейчас трезвый почти девять месяцев, и это – прогресс. Раньше Слава кодировался в год по три раза, в период кодировки усиленно зарабатывал себе на запой, чтобы уйти туда с шиком, недели на две. И только в группе анонимных алкоголиков понял, что это – болезнь: «Здесь я узнал, что все алкоголики не умеют жить в трезвости. Трезвый образ жизни алкоголика – всё равно что сумасшествие. И чтобы не сойти с ума, алкоголик пьет. Сейчас я учусь жить в трезвости. Вот это самое главное – и самое трудное. Но в моей жизни появилось спокойствие и, как ни странно, радость…».

Алкоголик Сергей начал с самогонки в четырнадцать. В шестнадцать отец хотел сдать его в ЛТП. Так жизнь и пошла. Долгие годы алкоголь не мешал ему функционировать – он мешал его родителям и жене. Первые попытки лечиться начались двадцать лет назад: Сергей закрывался в реабилитационных центрах, терпел, потом выходил – и кидался в запой.

- Многие тут говорят, будто им казалось, что пьют все вокруг. Мне не казалось – в моем окружении пили ВСЕ. И нельзя сказать, чтобы я пил больше других. Я искренне презирал людей, которые либо пьют мало, либо не пьют вообще. Я не понимал: смысл жизни-то у них какой? В 2014-м я стал бомжом, пошел по подвалам, пытался закрыться в монастыре – думал, спрячу себя от алкоголя. Не сработало. У меня было несколько «подшивок»: самая длинная – семь месяцев, самая короткая – 15 минут. Сколько бы я ни оставался трезвым, всегда наступал момент, когда я просто не мог отказаться от первой рюмки. Потом я случайно попал в сообщество анонимных алкоголиков и пошел потихоньку, по дням, по шагам – к трезвости. Сейчас у меня кардинально другая жизнь. У меня есть семья, ребенок, работа, у меня есть где жить и ради чего жить.

«Несмотря на милое личико…»

Женщины в группе анонимных алкоголиков тоже есть, молодые и симпатичные. Они рассказывают те же невеселые истории, что и мужчины, но, расставшись с алкоголем, они, как в сказке, сбросили лягушачью шкурку и преобразились. Так бывает.

- Меня зовут Александра, и я алкоголик. Сегодня я произношу эти слова без сожаления, стыда и горечи. Но так было не всегда. Моя история начинается с того, что мой папа – алкоголик, и нам с братом достался этот «замечательный» ген по наследству. Я всегда знала об этом, но считала себя сильным человеком, и долгие годы у меня действительно получалось держать всё под контролем. Но жизнь, как известно, любит преподносить нам сюрпризы. Я попала в неприятные обстоятельства и не смогла справиться со стрессом. Тогда я разрешила себе понемногу выпивать. Для сна. Я почему-то решила, что это безопасно и не стыдно, особенно когда никто не видит и не знает. Но увидели и узнали достаточно быстро. Так я и опустилась на свое дно, за полтора-два года. На тот момент я потеряла самое ценное – уважение и доверие близких. Я уже ничего не могла с этим поделать. Оставалось только жить в постоянном страхе – от запоя до запоя. И любой из них мог закончиться трагично, так как у меня появились навязчивые суицидальные мысли. Вскоре муж поставил условие, чтобы я подшилась. Но слово «подшивка» вызывало у меня ужас, и тогда я вспомнила про «Анонимных алкоголиков» (еще в медколледже мы изучали 12-шаговую программу). Первое впечатление от собрания было хорошим: там собрались люди, которые понимают тебя, как никто другой, не осуждают, не злорадствуют. И это был первый маленький шажок навстречу моей трезвой жизни! Не буду скрывать, у меня было несколько срывов во время прохождения программы, но я всё равно упорно шла вперед и уже не хотела возвращаться в тот ад, из которого вырвалась. И жизнь потихоньку стала налаживаться. Близкие снова научились мне доверять, а я могу жить свободно, не пряча глаза. Ко мне вернулось давно утерянное детское ощущение счастья от мелочей. Свою любимую группу я так и посещаю уже пять лет, и каждый раз испытываю радость от встречи со своими анонимными друзьями.

Девушка по имени Ксения открыла замечательное анестезирующее свойство алкоголя и спилась незаметно для себя: «Это было потрясающе, это решило все мои проблемы, и я уже не знала жизни без алкоголя. Мне казалось, пьют все, и я этим прикрывалась». На пути избавления Ксения побывала в закрытом учреждении, где ее держали четыре месяца трезвой – за семью замками. Не помогло. Потом она попала в сообщество анонимных алкоголиков и узнала, что алкоголизм – это, оказывается, болезнь. «И мне это так понравилось: раз болезнь, значит, это лечится. Сегодня у меня четыре с половиной года трезвости. И это свобода! Конечно, я в детстве не мечтала стать анонимной алкоголичкой, но теперь я рада, что я здесь и на этом пути».

Многие алкоголики признаются, что употреблять начали, будучи подростками, и впали в зависимость буквально с первой рюмки. Анна попробовала спиртное в пятнадцать, а в шестнадцать уже начались запои.

- Мужей я себе находила таких же, круг общения был соответствующий. Я не понимала, как из этого выйти, потому что я и пить не могла, и не пить не могла. Это было жуткое состояние: топаю к родителям сорок минут по замерзшему озеру, беру у них сто рублей, обнимаю свою дочку – и ухожу. Потому что меня тянет туда, где можно выпить. А в сообщество «АА» меня привела подруга. Я тогда продержалась месяц трезвой, потом сорвалась, и это был самый ужасный год в графике «три недели запоя, неделя перерыва». Я падала на колени и просила Бога вытащить меня из этого болота, и случилось чудо, не иначе: я нашла в себе силы вернуться в группу анонимных алкоголиков, пройти программу «12 шагов», и на сегодняшний день срок моей трезвости уже 17 лет – намного больше, чем срок пьянства. Я реабилитировалась в обществе, у меня нормальная семья, я научилась решать свои проблемы. А главное, ко мне вернулась радость жизни. Но я не обольщаюсь: я не перестала быть больным человеком. Поэтому мне важно участвовать в нашей группе, в служении, в программе – и помогать другим».

Приходите – вам помогут!

Новичка в группе «АА» приняли сердечно. Парню двадцать семь лет, пьет с пятнадцати, выглядит, как студент-ботаник. Полгода он продержался, встав на путь истинный, потом поссорился с невестой и пустил всё насмарку – напился. Через неделю пришел на собрание анонимных. Ему предложили помощь и пошаговую инструкцию. Как объясняют участники группы, если вы готовы к изменениям, вы найдете здесь поддержку: «Какими бы ни были ваши трудности, среди нас найдутся люди, пережившие подобные невзгоды. Вы узнаете, что можно облегчить самое трудное положение, мы здесь все друг друга уважаем, обсуждаем разные вопросы без неприязни или критики».

Вот Федор-алкоголик – на перепутье, у него несколько дней трезвости и хочется выпить. Есть прогресс – и есть регресс, он топчется на первом шаге программы… Ночью сомневался: не пойти ли на «Пять углов» и не напиться ли до бесчувствия? Но вспомнил, что в «Телеграме» есть группа взаимопомощи: «Я туда написал, и сразу Камчатка отозвалась – там такой мужик веселый появился в чате, номер телефона мне сбросил, и вот я постоял на балконе, поговорил с ним, как там на Камчатке интересно креветок ловить, и думаю: да куда я уже пойду? Лег спать – и остался трезвым. С утра мой друг анонимный позвонил – гулять позвал. Так я и не выпил. Понял, что надо, наверно, чуть больше уделять времени своему духовному развитию, потому что оставаться трезвым ни черта не просто. Это долгий путь – возможно, длиною в жизнь».

Кстати, сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости - самое время начать путь к новой жизни. Телефоны группы анонимных алкоголиков в Гатчине: +7-931-389-3145, +7-931-354-0646

Екатерина Дзюба

Фото freepik.com