Ленинградская область укрепляет отношения со странами БРИКС

БРИКС — это объединение из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Было образовано в 2006 году по инициативе российской стороны. Страны БРИКС являются масштабным мировым рынком. Общая численность их жителей составляет около 3 млрд человек - 41% мирового населения.

«Накопленная в мире коллективная усталость от диктата сторонников однополярного мирового порядка, и как следствие этого возникший кризис доверия к таким державам, только стимулируют все остальные страны к поиску и развитию новых форматов сотрудничества, к выстраиванию новых систем принятия коллективных решений, основанных на действительном взаимоуважении и равноправии стран-партнеров. Именно на таких принципах выстраивается взаимодействие стран БРИКС», - заявила Анна Данилюк.

В настоящее время действует 14 соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Ленинградской области и Китая. Активизирован диалог с Индией в сферах культуры, образования и спорта. Прорабатывается вопрос более тесного сотрудничества с партнерами из провинции Восточный Кейп ЮАР в развитии инвестиционных и торгово-экономических отношений, в сферах охраны окружающей среды, организации молодежных обменов, занятости населения. В этом году Ленинградская область и провинция Хэбэй (КНР) отмечают 30-летие установления дружественных связей.

На полях международного муниципального форума БРИКС+ соглашение о сотрудничестве подписали администрации Московского района Санкт-Петербурга и Гатчинского муниципального района подписали. Стороны намерены развивать сотрудничество в торгово-экономической, информационной, культурной и социальной областях, создавать благоприятные условия для всесторонних контактов в области образования, спорта, взаимодействия общественных и молодежных организаций.