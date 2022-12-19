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В Гатчине наряд Росгвардии задержал нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

Днем 18 декабря сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на улице Карла Маркса в Гатчине задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и пытавшегося скрыться с места аварии.

Рубрики:  Происшествия

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что водитель ехавшего впереди автомобиля «ВАЗ 21115» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходное дорожное ограждение. После этого водитель попытался скрыться с места аварии, заехав во двор соседних домов.

          Росгвардейцы сразу же направились к данному автомобилю и установили, что водитель серьезных повреждений не получил, но имел внешние признаки алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, а затем передали его прибывшему наряду ГИБДД.

   

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО