В Гатчине наряд Росгвардии задержал нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что водитель ехавшего впереди автомобиля «ВАЗ 21115» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходное дорожное ограждение. После этого водитель попытался скрыться с места аварии, заехав во двор соседних домов.

Росгвардейцы сразу же направились к данному автомобилю и установили, что водитель серьезных повреждений не получил, но имел внешние признаки алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, а затем передали его прибывшему наряду ГИБДД.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО