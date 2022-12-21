Анна Данилюк: "Региональные СМИ – часть Команды47"

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк отметила, что ленинградские журналисты – это часть Команды47.

«Некоторые из вас исполняли свой профессиональный долг, находясь на месте событий, в зоне боевых действий, проявляя высочайшую доблесть и мужество. Другие проявили себя, участвуя в волонтерской деятельности по поддержке военнослужащих. Это подтверждает статус СМИ как активного участника Команды47. В этом году все работники СМИ были и остаются на переднем краю обороны в широкомасштабной информационной войне. К журналистам обращено наибольшее внимание жителей, находящихся порой в смятении от переизбытка информации, которая поступает на них со всех сторон. Поэтому каждый журналист сегодня обязан быть патриотом, обязан своим честным трудом и словом защищать Родину, своих граждан», - Анна Данилюк.

Вице-губернатор отметила, что государство и СМИ обязаны работать в плотном и доверительном взаимодействии, чтобы максимально быстро реагировать на вбросы, доносить до жителей достоверную информацию и не допускать роста напряженности в обществе.