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Жители и медики из ДНР говорят спасибо врачам

Главврач городской больницы №2 Енакиево Иван Колесниченко по поручению министра здравоохранения ДНР поблагодарил всех сотрудников мобильной бригады из Ленинградской области, работавших в ноябре и декабре на выездных медосмотрах в Енакиево.

Рубрики:  Общество

От себя лично и от больницы Иван Александрович сказал много тёплых слов и вручил каждому памятные подарки. Среди награжденных – врач-хирург, заведующий приемным отделением №1 Гатчинской КМБ, депутат города Гатчины Игорь Лозовский.