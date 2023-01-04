Ярмарочные огни на Дворцовом плацу

На ярмарке предлагают напитки и закуски, глинтвейн, медовуху, жареные сосиски и колбаски, пирожки, здесь продаются сувениры, сладости, безделушки.

Детей катают на карусели и разноцветном паровозике. Тут же – катальная горка для малышей. Мало того, на Дворцовой площади работает два вида гужевого транспорта: в упряжках – северный олень и лошадь. Верхом можно прокатиться на пони и на верблюде.

Играет музыка, мигают разноцветные огни, легкий мороз и метель только добавляют новогоднего колорита. А над всем этим ярмарочным весельем на верхушке живой украшенной елки горит настоящая звезда. Приближается Рождество…