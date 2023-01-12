«Там, где живёт любовь»

Это был уже 28-й Рождественский танцевальный концерт «Жемчужины» на сцене киноконцертного зала «Победа», а до этого, первые пять лет с момента создания творческого коллектива, такие знаковые встречи проводились на других площадках. Руководители и хореографы ансамбля бального танца «Жемчужина» Евгений Юрьевич, Ирина Викторовна и Виктория Евгеньевна Квачевы подготовили феерическую постановку.

- Концерт, как всегда, восхитительный. Все номера до единого прекрасны, созданы с душой и любовью к танцу. Это было ярко, мощно, энергично, но в то же время трогательно и нежно. Спасибо, что прививаете детям доброту, любовь к ближнему, взаимовыручку, эстетически правильное восприятие мира через любовь к танцу. Вы - настоящие, спасибо вашей творческой семье за это! - благодарит руководителей «Жемчужины» Татьяна Новикова.

В этот день на сцене выступило 98 детей. Было представлено 26 номеров: и лирические, и веселые, и премьерные, и самые любимые.

Рождественское танцевальное шоу «Жемчужины» всегда с глубоким смыслом. Каким событиям или людям оно посвящалось в этом году, мы спросили Ирину Викторовну Квачеву.

- Каков главный посыл на 2023 год?

- Мы посвятили наше Рождественское шоу Генриэте Карповне Ягибековой. Кинотеатр «Победа» - это ее дом, в котором живет ее любовь. Это храм искусств, который она строила для того, чтобы сюда шли люди, и их здесь встречали с открытыми объятиями.

Смысл в том, что там, где живут любовь, доброта, искренние чувства – именно туда стремятся люди. Особенно сейчас, когда людям не хватает добрых, человеческих отношений. Именно в этом доме, где живет любовь, мы проводим свои концерты. Кстати, идею проводить Рождественский концерт в кинотеатре «Победа» нам предложила именно Генриэта Карповна. И с ее легкой руки эта традиция прижилась.

- Как шла подготовка 28-го Рождественского концерта?

- Этот концерт дался нам очень непросто. Но он все-таки состоялся! Наша любовь к детям и к творчеству победила все трудности, а поддержка и понимание родителей оказались надежным тылом на пути к нашей главной цели.

Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, наших партнеров и единомышленников. За мудрые советы и творческие находки – заслуженного работника культуры РФ Людмилу Иванову, за многолетнее сотрудничество – коллектив Гатчинской школы №9, на площадке которой мы фактически подготовили и отрепетировали Рождественское шоу.

- У вас огромный опыт и авторитет. Вы всю жизнь работаете в Гатчине – какие могут быть сложности?

- Мы доросли до такого уровня, когда уже не нужны бюджетные средства. Мы проводим Рождественское шоу на самоокупаемости. Нам просто нужна поддержка традиции.

Сначала наши проблемы были связаны с тем, что традиционный Рождественский концерт почему-то не включили в календарный план мероприятий учреждений культуры. Мы подаем письмо на проведение мероприятия, а нам отказывают. Похлопотали, и этот вопрос решили, но начались другие странные моменты. К примеру, мы так до конца и не смогли провести финальную репетицию.

Слава Богу, все сложилось хорошо. С маленькими мы отрепетировали, а старшие у нас уже опытные. Вероятно, присутствовала общая слаженность танцевального коллектива, а свыше - сила и поддержка Генриэты Карповны. Как она нам раньше говорила: «Ребята, делайте! У вас все получится, и будет здорово». Так и этот концерт прошел, несмотря на непонятные для нас препятствия.

- Концерт собрал очень много положительных отзывов. Что дальше?

- Мне сложно проанализировать концерт. Могу сказать, что атмосфера в зале, действительно, была хорошая. Зрители не хотели уходить еще минут 15 после окончания концерта. Поскольку музыка еще звучала – пританцовывали, обнимались и делились радостью.

Очень трогательным получился номер «Мама», адресованный родителям. Как всегда, зрителям понравились энергичные, задорные номера младшего состава. С большой любовью и вниманием был принят номер на песню Валерии «Разогнавшись до предела». Финальная тема была сделана под песню «Сансара», где мы показали преемственность поколений и традиций. В пару к старшим вышли совсем маленькие – дебютанты концерта. Потом к ним подключались остальные, разными составами: средние с «подготовишками», «стажеры» с младшим составом.

По сути, именно Рождественский концерт является для нас важной ступенькой для продолжения движения вперед. Именно в Рождественском концерте все составы собираются вместе и пропитываются энергией общего дела. Даже для дебютантов с этой точки начинается следующий танцевальный этап в коллективе.

Сейчас, когда не стало Генриэты Карповны, для нас это еще более важно. Хочется поддерживать огонек тепла, любви, движения, развития и самое главное – передачи ценностей, внимания друг другу, взаимного уважения и созидания. Только в такой атмосфере мы можем вырастить будущего творца во всех пониманиях.

Мы будем продолжать наполнять этот мир красотой, культурой и творчеством. Дарить эти незабываемые эмоции счастья и душевной грустинки. Никогда не отступимся от наших внутренних идеалов и принципов, будем продолжать расти и развиваться для наших детей.

- Прекрасные планы. Дорогу осилит идущий.

Татьяна Можаева