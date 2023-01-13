Всероссийский конкурс по футболу ждет ленинградские инициативы

Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, которые развивают массовый футбол и создают необходимые условия для регулярных занятий. Заявки на конкурс принимаются до 5 февраля на сайте https://strana.rfs.ru.

«Россия – футбольная страна!» – конкурс Российского футбольного союза для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Проекты могут быть представлены на конкурс в одной из 8 номинаций: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лучшая футбольная инициатива» и «Лучшая инициатива движения болельщиков».

Лучшие проекты в каждом регионе определятся с 15 февраля до 12 марта. С 13 по 30 марта отобранные инициативы пройдут межрегиональный отбор, где выберут участников национального этапа. Всероссийские победители и призеры будут объявлены до 1 мая.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 250 тысяч, третье – 200 тысяч.