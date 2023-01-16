Лыжники Гатчины открыли сезон
В лесопарковой зоне «Орлова роща» и парке «Зверинец» 15 января прошло Первенство г. Гатчины по лыжным гонкам «Открытие сезона -2023».
В соревнованиях приняли участие 79 человек на дистанциях 500 метров, 1, 3 и 5 километров.
Абсолютно лучшие результаты показали:
- на дистанции 500 м: Александра Кушкина и Лев Кацар, Гатчинская ДЮСШ №3,
- на дистанции 1 км: Варвара Панферова и Кирилл Прудников, Гатчинская ДЮСШ № 3,
- на дистанции 3 км: Вера Виноградова, КЛБ «Сильвия» и Илья Безбородников, Гатчинская ДЮСШ №3,
- на дистанции 5 км: Артем Рыков, SKITIME PRO.
Судейство соревнований осуществлялось силами учащихся Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и ветеранами-спорта Гатчины под руководством главного судьи Первенства Алексея Белоусова. Впервые к помощи в судействе присоединились неравнодушные к лыжному спорту жители Гатчины: Наталья Захарова, Наталья Мохова, Оксана Яхимович, Майя Дудник.
Гатчинский спорткомитет благодарит судейскую бригаду за высокий уровень проведения соревнований.
По информации Гатчинского спорткомитета