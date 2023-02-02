Съедобные кормушки в Приоратском парке

В рамках акции «Покорми птиц зимой» воспитанники и воспитатели группы «Веселые медузки» детского сада №23 г. Гатчины украсили одну из яблонь в Приоратском парке оригинальными кормушками для птиц. Они сделали их своими руками вместе с воспитателями. Кормушки эти съедобные, полностью изготовлены из зерновой смеси, поэтому стали настоящим лакомством для зимующих птиц.

Внешний вид экокормушки напоминает небольшое печенье, через которое продета лента для его фиксации на ветвях деревьев. Простота изготовления лакомства для птиц дает возможность делать его не только в домашних условиях, но и на занятиях в детском саду.

Развесив кормушки, ребята приняли участие в небольшой игровой программе от Паркового агентства: отгадывали загадки и называли самых известных пернатых героев из сказок и мультфильмов. Также дети узнали о птицах, которые можно увидеть в Приоратском парке, благодаря фотографиям, сделанным гатчинским фотографом Дарьей Меркуловой.

Акция «Покорми птиц зимой» принесла пользу не только пернатым, но и способствовала развитию познавательной активности и нравственного самосознания детей: они поняли, что делают хорошее, нужное дело – помогают выжить птицам в самое трудное время года.

За участие в акции любителям птиц из детского сада № 23 вручена благодарность Паркового агентства.

Татьяна Можаева