«Воспитатель года-2023»: беговелы, абакус, сказка и «ПиктоМир»

Конкурс открыла директор Центра психолого-медико-социального сопровождения Галина Ивановна Михельсова. Она пожелала всем успешной работы и поблагодарила конкурсантов за смелый и решительный шаг – публично представить свои достижения, свой профессиональный опыт.

Ведущий конкурса - старший методист центра Анастасия Николаевна Миронова представила членов жюри, которые выберут того единственного, кто представит Гатчинский район на региональном конкурсе «Воспитатель года - 2023». В этом году конкурсную комиссию возглавила заместитель заведующего детским садом №1 г. Гатчины Ирина Александровна Толокнова.

Пять конкурсантов, в числе которых четыре воспитателя и один инструктор по физкультуре, по очереди, согласно жеребьевке, показывали свой опыт работы в форме мастер-класса. С ним могли познакомиться не только зрители в зале – коллеги-педагоги, но и, благодаря трансляции в сети Интернет, все желающие.

Сначала все учились считать с помощью счетной доски, название которой абакус (сорабан). Мастер-класс «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных способностей дошкольников» давала воспитатель детского сада №50 Екатерина Владимировна Зверева. С помощью ее методики все сложное оказалось простым и очень увлекательным. Педагогический стаж Екатерины Владимировны 13 лет, профессионального кредо - «Сердце отдаю детям!». Обращаясь к коллегам, она отметила, что ментальная арифметика является одной из современных технологий развития интеллектуальных способностей детей, это способ устного счета в уме при помощи воображения. Но ментальная арифметика не заменяет занятия по развитию элементарных математических представлений, а дополняет их, потому что нацелена на развитие мышления, памяти, воображения и концентрацию внимания, что в дальнейшем поможет в обучении в школе. Оптимальный возраст для начала занятий – 6-8 лет. В детском саду Екатерина Владимировна занимается с ребятами после тихого часа, обязательно чередует умственную нагрузку с физкультминутками. Занятия со счетами абамус по облегченной программе можно использовать и для занятий с ребятишками с особенными возможностями здоровья.

- Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь, - процитировала слова Конфуция Екатерина Владимировна.

Регламент выступления каждого конкурсанта соблюдался строго: 20 минут - на мастер-класса, 5 минут - на самоанализ и 5 минут - на вопросы жюри. В организации пространства и в самом мастер-классе принимали участие помощники-зрители.

Воспитатель детского сада №12 Наталья Валерьевна Кустова давала мастер-класс на тему «Здоровьесберегающие аспекты профилактики и сохранения зрения». Об использовании образовательного набора «ПиктоМир» в работе с дошкольниками рассказала воспитатель детского сада №51 Екатерина Анатольевна Кузьмичева. Воспитатель детского сада №43 Елена Павловна Столповская представила свой опыт работы по разностороннему развитию детей через сказку, а для примера взяла известную русскую народную сказку «Рукавичка».

Единственным из мужчин среди конкурсантов в номинации «Воспитатель года» был молодой инструктор по физкультуре Центра развития ребенка – детского сада №13 Алексей Александрович Половнев. Тема его мастер-класса звучала современно: «От беговела до велосипеда один шаг».

После мастер-классов конкурсанты приняли участие в испытании под названием «Открытая дискуссия». Коллективное обсуждение длилось около полутора часов и было посвящено актуальным для профессиональной деятельности вопросам, касающимся дошкольного образования и российского образования в целом.

Итоги конкурса будут опубликованы в ближайшее время.

Татьяна Можаева