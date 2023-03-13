«Пластилиновые истории» в детской библиотеке

Работать с пластилином любят все дети без исключения. А маленьким гатчинцам еще и повезло делать это вместе с признанным мастером пластилиновых историй и книг, детской писательницей Анной Игнатовой. Многочисленные мастер-классы с Анной Сергеевной не прошли даром, вдохновив на пластилиновое творчество не только детей, но и сотрудников библиотеки.

Сетевой творческий конкурс «Пластилиновые истории» детская библиотека объявила ещё в феврале. По его условиям, героями детских поделок должны были стать любимые книги или литературные герои.

- В основном на конкурс представили литературных героев, и это говорит о том, что наши дети любят читать, - говорит директор детской библиотеки Елена Коренева. - Работы выполнены в разных пластилиновых техниках. Все они чудесные, яркие, интересные. Их хочется рассматривать вновь и вновь, обращаясь к книгам, со страниц которых пришли к нам эти пластилиновые герои.

Кого же из литературных героев слепили ребята? Какие книги вспомнили? Больше всего на конкурс пришло Чебурашек, Крокодилов Ген и других героев этой истории Эдуарда Успенского. Наверняка детей вдохновил недавно прошедший фильм, поставленный по мотивам этой сказки.

Много работ, посвящённых русским народным сказкам, сказкам Шарля Перро, героям сказок Пушкина. Есть и работы, представляющие более современных авторов - Сергея Козлова, Андрея Усачева, Свена Нурдквиста.

Участие в конкурсе приняли более ста детей и 79 работ. Как рассказали сотрудники библиотеки, в основном это были ребята из Гатчины, но несколько работ пришли и из других городов. Жюри конкурса пришлось основательно потрудиться, оценивая самостоятельность выполнения, оригинальность, выбор литературного произведения или персонажа.

Церемония награждения прошла в детской библиотеке 10 марта. Победителями конкурса стали около пятнадцати ребят. Владельцами гран-при стали Тимофей Власов (детский сад №40, работа «Финдус и Мюкла» по книге С. Нурдквиста), Дима Воскресенский (детский сад № 18, работа «Синичкин календарь» В. Бианки, Катя Колесова, 6 лет (детский сад №22, работа «Дом дружбы» по книге Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья»).

Юлия Лысанюк