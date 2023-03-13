Шесть волшебных струн
В Сосновоборской детской школе искусств «Балтика» 11 марта состоялся областной конкурс «Шесть волшебных струн». Лауреатом конкурса I степени стала Дарья Стремберг из Гатчины.
Конкурс проводится среди учащихся детских школ искусств с целью выявления качества умений и навыков, приобретенных обучающимися по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» (инструмент – гитара).
В конкурсе приняло участие 72 участника из 21 детской школы искусств Кингисеппского, Лужского, Тосненского, Волховского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
По решению конкурсной комиссии звания лауреата I степени удостоены:
- Дарья Стремберг, номинация «классическая гитара соло», возрастная категория 14-17 лет, Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель - Екатерина Александровна Вахрушева;
- Алена Молькентин, номинация «классическая гитара соло», возрастная категория 12-13 лет, Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск, преподаватель - Вера Михайловна Смирнова;
- Квинтет гитаристов: Константин Ненуженко, Кирилл Гаврилюк, Анна Смирнова, Максим Шевелев, Иван Плюхин, номинация «гитарный ансамбль», возрастная категория 14-17 лет, Кингисеппская детская школа искусств, преподаватели - Наталья Александровна Шеркунова, Татьяна Викторовна Киселева.
Фото: Дом народного творчества Ленинградской области