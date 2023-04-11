Гатчинская экоактивистка – в финале проекта «Экософия»

Полуфинал завершился в Тюменской области. В нем участвовали 110 человек из 33 регионов России. В итоге после сложнейшего отбора в финал вышли 28 конкурсантов, представляющие 15 регионов страны. Конкурс «Экософия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Алина Рыкова более трех лет назад начала свой путь в экоактивизм. Сейчас она проводит акции по сбору более 30 видов вторсырья в Гатчине, занимается экологизацией спортивных соревнований-забегов – Гатчинского полумарафона, Забег.рф, была в команде проекта НКО, получившей грант Губернатора на благотворительный забег «Зелёный город». Алина создала собственную школьную экологическую акцию «Сдавай-ка: ручки и обложки» – в конце учебного года школьники собирают и сдают на переработку использованные ручки, фломастеры, обложки и папки, не подлежащие дальнейшему использованию. Собранные фракции передаются заготовителю и отправляются на переработку. В 2022 году в акции приняли участие 20 школ Гатчины и Гатчинского района, было собрано и передано в переработку 188 кг обложек и 31кг ручек. В 2023 году география проекта расширена и проект будет проходить и в других районах Ленинградской области.

Гранд-финал проекта «Экософия» пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.