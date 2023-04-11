Как накопить на отпуск?

Накопить деньги без финансового планирования не только сложно, но и порой невозможно, поэтому начинать нужно со следующих шагов:

1. Проанализировать бюджет: определить свои доходы и расходы, чтобы понимать, сколько денег остается после оплаты обязательных ежемесячных расходов и кредитных платежей (если они есть).

2. Определить, сколько денег нужно накопить на отпуск. Мечты о райском острове-это прекрасно, но стоимость отпуска (в идеале) не должна превышать размер месячного семейного бюджета. Жить и отдыхать нужно по средствам, чтобы отдых не был потом омрачен финансовым кошмаром по выплате накопленных «отпускных» долгов и ухудшением качества жизни из-за дальнейшей жесткой экономии. Это позволит не только не испытывать финансовый шок после отдыха, но и отдыхать с любым бюджетом, не дожидаясь «лучших времен».

3. Определить срок и размер суммы, которую получится откладывать для накоплений на отпуск.

4. Выберать способ накоплений: это может быть накопительный счет, карта с процентами на остаток или наличные-любой способ хорош, однако нужно помнить, что деньги «под матрасом» не работают и дешевеют. Кроме того, используя накопительный счет или вклад меньше соблазна потратить накопленное раньше времени из-за возможной потери процентов из-за досрочное снятия средств.

5. Планирование отпускных накоплений можно разбить на промежуточные цели: внесение предоплаты за пакетный отдых или отель, бронирование и покупку авиабилетов и другие. Например, к определенному месяцу необходимо накопить на билеты/трансфер и аванс за бронирование жилья, а к более поздней дате-сумму на накладные расходы, питание, развлечения, страхование и другое. Достижение промежуточных целей стимулирует к достижению следующих этапов финансового плана накоплений на отпуск.

6. Если выбранный срок и ежемесячная сумма к накоплению не позволяет собрать нужный отпускной бюджет, нужно искать дополнительные источники дохода, которые можно будет отправить в накопления. Желания и финансовые цели нередко служат хорошим стимулом для поиска способов по улучшению своего финансового положения. Начинать можно с малого: продать ненужные вещи, монетизировать свое хобби, найти подработку. Старайтесь сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для «отпускной копилки». При планировании дорогостоящих покупок, оцените приоритеты, спросите себя о том, что нужнее/разумнее в текущий момент: новый гаджет или накопления на путешествие.

7. Но нужно помнить, что при кардинальных переменах (например, при смене места работы) сроки отпуска могут сдвинуться, поскольку по закону право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. Новая работа-новый отчет права на отпуск. Однако, по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Поэтому если дата планируемого отпуска уже определена, об этом с новым работодателем нужно договариваться еще при трудоустройстве.

8. Копить на отпуск лучше тогда, когда уже сформирована подушка безопасности. Это не значит, что если итоговая цель по подушке в размере шести месячных расходов не достигнута, отдыхать не нужно. Но при планировании личного бюджета с учетом отпуска накопления в подушку безопасности не должны прекращаться.

Когда есть кредит, накопление на отпуск может показаться сложной задачей. Но при заблаговременном планировании, оптимизации своих трат и поиске новых источников дохода справиться можно. Перед отпуском нужно заранее учесть кредитные платежи не только на текущий, но и на следующий месяц и отложить эти деньги заранее. После отпуска зарплата в следующем месяце будет меньше (ведь часть уже получена в виде отпускных)-об этом не нужно забывать. И главное-как бы не хотелось отдохнуть «по-человечески», не нужно брать на отпуск новый кредит. Это не только увеличит ежемесячные выплаты в дальнейшем, но и может не позволить накопить на отпуск в дальнейшем.

Можно годами никуда не ездить, поскольку доходы не велики, а расходов тьма. А можно постараться оптимизировать свой семейный/личный бюджет, исключив даже небольшие, но регулярные и вредные траты, заранее найти способы разумной экономии (изучить все возможности, позволяющие минимизировать отпускной бюджет, сэкономить, не ухудшая качество отдыха и уложиться в предполагаемую сумму). Если озаботиться отдыхом заранее и регулярно следовать своей финансовой цели, возможность отдохнуть даже при скромном бюджете появится обязательно.





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