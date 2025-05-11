О рынках и ярмарках

Организация нестационарной торговли обсуждалась в традиционном прямом эфире. Людмила Николаевна подчеркнула, что администрация Гатчинского округа готова создать условия и поддержать тех, кто сегодня торгует продукцией собственного производства:

- У нас больше 50 тысяч личных подсобных хозяйств, 53 крестьянско-фермерских хозяйства, которые активно производят сельхозпродукцию. Мы будем дальше вести диалог с собственником продуктового рынка в Гатчине. В проекте – обустройство территории вещевого рынка, где есть муниципальные площади. Здесь мы планируем организовать цивилизованную ярмарочную площадку для владельцев личных подсобных хозяйств – абсолютно на льготных условиях.

Также Людмила Нещадим заметила, что в текущем году начнется ремонт части улицы Соборной – от ул. Чехова до ул. Урицкого. Соответственно, никакой ярмарочной торговли там не будет. Но закончится ремонт участка Красной улицы – от Соборной до Госпитального переулка, с благоустройством всей дворовой территории между улицей Красной и проспектом 25 Октября. Сейчас начинается ремонт коммунальной инфраструктуры, разработан дизайн-проект, будут установлены новые торговые павильоны для организации мини-ярмарки на этой площадке.

Кроме того, по словам главы администрации, разработан единый дизайн-проект объектов нестационарной торговли, и все предприниматели обязаны будут соблюдать правила.

В ходе прямого эфира главе поступила просьба сделать открытый рынок в Коммунаре.

- Мы обязательно определим место – один участок или два – для торговли жителей. Предлагайте, где можно было бы такой рынок организовать. Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка займется этим вопросом, – заверила Людмила Николаевна.

Андрей Соколов