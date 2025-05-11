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Кто останется без света 12 мая в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.05.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.      

 

12.05.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Вяхтелево: ул. Коммунарская д. 1, д. 9; ул. Широкая д. 2-25.

 

12.05.2025 с 10:00 до 17:00

Коммунар, СТ «Южное».

 