Кто останется без света 12 мая в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.05.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
12.05.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Вяхтелево: ул. Коммунарская д. 1, д. 9; ул. Широкая д. 2-25.
12.05.2025 с 10:00 до 17:00
Коммунар, СТ «Южное».
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