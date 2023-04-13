Финансовая грамотность для старшего поколения: весенняя сессия в разгаре!

Врага надо знать в лицо!

Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводятся во всех регионах России с 2020 года. Так, например, осенняя сессия 2022 года собрала более 148 тысяч просмотров.

В новом сезоне пожилым людям рассказывают, как распознать самые распространенные схемы, которые используют мошенники, чтобы получить доступ к нашим деньгам. Участники сессии узнают, как с пользой для себя использовать современные онлайн-технологии, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и выбрать наиболее подходящий, как грамотно спланировать свой бюджет. Такие уроки помогут старшему поколению чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами.

Занятия по финансовой грамотности проходят в формате интерактивных вебинаров — телемостов. Участники подключают веб-камеры, они могут видеть лектора и друг друга во время занятий, могут подключить микрофон. Также можно задавать в чате вопросы, на которые лектор отвечает в прямом эфире.

Всего в рамках весенней сессии запланировано сто таких вебинаров. Темы занятий: «Экономия для жизни», «Банковские услуги. Выбираем банк в помощники», «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью», «Что нужно знать и как избежать ошибок при выборе вклада?»

На вебинаре в библиотеке им. А.С. Пушкина слушатели узнали, как распознавать мошенников и что делать, если всё-таки стал их жертвой. Лектор рассказал, как совершаются мошенничества с банковскими картами, как правильно использовать информацию, размещённую на своей карте.

Самодеянность или безрассудство? И то, и другое!

Онлайн-урок на эти же темы прошёл 7 апреля и в Гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна. Вот только если в библиотеке Пушкина присутствовало несколько женщин, то на уроке в «Купринке» был всего один ученик, точнее, ученица.

- Мне это совершенно непонятно, честно вам скажу, - говорит единственная слушательница онлайн-урока, постоянная посетительница и читательница «Купринки» Ирина Николаевна. - Что, все всё действительно знают? Или просто не хотят знать? Не может быть, чтобы ни у кого не было бы вопросов! Мне очень горько и больно видеть то, что мошенники делают с людьми. Я — житель блокадного Ленинграда. У меня осталось в памяти всё, что я видела на своём веку. И я хорошо помню, как начали происходить такие мошенничества ещё в девяностые годы. Помню и историю с финансовыми пирамидами. К счастью, ни со мной, ни с моими знакомыми ничего подобного не случалось. Я живу одна, но у меня есть друзья, которые меня очень поддерживают, и к которым я всегда обращаюсь в сложных случаях. Во всём, что касается денег, я ничего абсолютно не делаю без разговора с этими людьми. Если мне звонят с незнакомого номера, я всегда кладу трубку, и мне никогда не перезванивают...

Сотрудники библиотеки им. А.И. Куприна тоже удивляются такой самонадеянности пожилых людей.

- Мне кажется, что старшее поколение почему-то очень уверено в том, что с ними ничего подобного не произойдёт, - говорит Ирина Иванова. - Но практика показывает, что отключиться в какой-то момент может даже самый рациональный ум. Однажды жертвой телефонного мошенничества стала моя мама. И это притом, что информацией она владела в полном объёме и знала, что нужно быть очень аккуратной. Но вот устоять под психологическим натиском мошенников она не смогла. Ей позвонили. В трубке слышался истерический голос, который она приняла за мой. И мама вдруг поверила, что это была я, и что я задавила человека во время аварии. В итоге она сама вынесла мошенникам достаточно приличную сумму денег...

Как видим, от таких неприятностей не застрахован никто. И нужно быть очень подкованным в том, что касается личной финансовой безопасности. Поэтому немного расскажем, о чём всё-таки идёт речь на онлайн-занятиях от Центробанка, и почему в них стоит принять участие всем пожилым людям без исключения.

Фишинг и социальная инженерия

Фишинг — это обман пользователя с целью получения его личной информации — данных банковской карты, логина, пароля, номера телефона или банковской карты. Чаще всего фишинг используется в электронной почте, социальных сетях, интернет-банкинге и электронных платёжных системах.

Выглядит это примерно так: вы получаете по электронной почте письмо якобы от сервиса или организации, услугами которых вы пользуетесь. Адрес отправителя письма похож на настоящий, и вы, не замечая подделки, отвечаете ему и переходите на фейковый сайт. Там с вами может случиться все, что угодно: вы можете указать на этой странице всё, что нельзя: личные данные, реквизиты карты, логин и пароль, номер телефона и т. д. Варианты могут быть самые разные.

Социальная инженерия — применение психологических приемов с целью выманить деньги или получить доступ к счёту. В этом случае цель мошенников - убедить вас самому отдать им свои деньги. Самый простой и уже хорошо известный (печально) способ отнять деньги — звонки людям о якобы попавшим в ДТП или тюрьму близких.

Важно помнить: если вы сами передали секретные данные, банк не обязан компенсировать похищенное.

Почему люди сами отдают деньги мошенникам?

Кибер-мошенники — прекрасные психологи: они могут использовать приемы, который порой срабатывают безотказно. В пример Центробанк приводит самые распространённые психологические уловки мошенников.

Например, схема «Войти в доверие» используется, когда на ваш телефон звонят, представившись сотрудниками какой-либо известной службы — например, социального фонда или портала «Госуслуги». Этим службам вы доверяете и поэтому можете поддаться на этот обман.

Схема «Запугать» реализуется, когда якобы «сотовый оператор» угрожает отключить ваш телефон, если вы не назовёте код из СМС. Также могут быть звонки из «полиции» («Срочно переведите деньги, иначе вас ждёт тюрьма!»). Может позвонить и «служба безопасности банка», которая попросит вас назвать три секретные цифры на обороте вашей карты.

Со схемой «Бесплатный сыр» тоже, увы, знакомы многие. К вам может, например, обратиться «юридическая фирма» с предложением решить все проблемы, устроив бесплатные консультации. Цена вопроса — ваши секретные данные, которые нужно указать на сайте.

Вам могут предложить также компенсацию за что-нибудь от государства. Но для начала вам нужно будет оплатить пошлину.

Бывает и так, что вам выпало «счастье» пройти какой-нибудь опрос и получить в подарок какой-нибудь бесплатный товар, например, тонометр. Но для начала вы должны оплатить его доставку (которой вы, конечно, не дождётесь!).

Конечно, под таким психологическим натиском трудно быстро сориентироваться. И всё же главное в такой ситуации — не теряться, не поддаваться на уловки и всегда быть очень внимательным ко всему, что касается ваших банковских карт.

Перевод от незнакомца

Ничто так не радует, как уведомление о зачислении денег на карту! Однако все чаще под предлогом ошибочного перевода скрываются действия мошенников. О наиболее часто встречающихся рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Во-первых, СМС из банка о переводе или уведомление о пополнении счета от мобильного оператора может оказаться фейком, рассылаемом мошенниками с подменных номеров.

При этом сообщение о зачислении может быть очень похоже на банковское или от оператора сотовой связи (схожий номер, привычный текст сообщения). Отправитель обычно сразу же связывается с «получателем» платежа и просит вернуть ошибочно зачисленные средства. Суммы перевода в этом случае чаще всего небольшие (не более 1-2 тысяч рублей, чаще - меньше 1 тысячи). Получатель «возвращает» перевод, не удостоверившись в действительности их получения. И только потом понимает, что стал жертвой мошенников.

Во-вторых, деньги действительно поступают на ваш счет, и отправитель начинает давить на порядочность или угрожает (судом, правоохранительными органами и т.п.), требует перечислить полученные деньги на указанный отправителем счет. Следовать таким просьбам и угрозам нельзя! Единственное верное решение - сообщить о случившемся в банк. Все подобные вопросы нужно решать с банком, а не с незнакомцем. Если есть признаки, что банковская карта скомпрометирована (произошла утечка данных карты), ее лучше перевыпустить.

Юлия Лысанюк