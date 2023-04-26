Поддержка для своих

Надёжная помощь

На сегодняшний день в нашем регионе уже действует 49 мер социальной поддержки участников СВО и их семей. В этот список входит 15 видов денежных выплат и компенсаций – например, единовременные выплаты 200 000 рублей при поступлении на военную службу по контракту, финансовая поддержка 1 000 000 рублей в случае получения первой группы инвалидности после ранения, компенсация за жилищно-коммунальные услуги.

Действуют также 17 различных льгот, включая льготы на проезд на маршрутах регулярных перевозок, серьёзные налоговые и земельные преференции. Семьи наших защитников – и мобилизованных, и добровольцев – могут рассчитывать на льготу 75% оплаты детского сада, внеочередное зачисление детей в школы и колледжи, бесплатное питание для учащихся 5-11 классов, а также учащихся СПО, губернаторские стипендии обучающимся в колледжах и университетах в размере 5000 и 8000 рублей. Социальное обслуживание предусматривает оздоровительный курс «Здравница 47», внеочередной приём в профильных организациях, экстренную помощь на дому «Тревожная кнопка», а также психологическую и юридическую помощь, содействие в поиске работы и переобучении.

– В регионе была организована масштабная межведомственная работа по формированию социальных паспортов семей военнослужащих. Работа выстроена последовательно, комплексно и ориентирована на запросы каждого, кто обратился за помощью, – комментирует Виктория Александрова, первый заместитель председателя комитета по социальной защите Ленобласти.

Разумеется, ленинградцы имеют право и на все виды федеральной поддержки – будь то единовременная выплата 195 тысяч рублей, кредитные каникулы, дополнительные гарантии для работающих граждан, бесплатный проезд для всех ветеранов боевых действий.

Поддержка для каждого

Ленинградская область стала одним из первых регионов в стране, где меры соцподдержки расширили на всех участников СВО. Автором инициативы стал губернатор Александр Дрозденко.

– Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все – защитники Родины. Поэтому принято решение использовать единый термин – участники СВО. Теперь члены семей добровольцев и контрактников, как и мобилизованных ранее, имеют право на льготный проезд и получение компенсации по оплате ЖКУ. К членам семей военнослужащих относятся супруги, дети, родители, опекуны, падчерицы и пасынки – объяснил решение Александр Юрьевич.

Все защитники региона, включая добровольцев, получат статус ветерана боевых действий. Статус подтверждается удостоверением единого образца и даёт право на льготы по пенсионному обеспечению, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налога на имущество и многое другое.

В комитете по социальной защите населения нам пояснили, что работа над совершенствованием и дополнением комплекса мер и мероприятий по оказанию поддержки участникам СВО и членам их семей продолжается и ведётся непрерывно.

– Появляются новые категории граждан, принимающих участие в СВО, поступают запросы на оказание мер поддержки, поэтому планомерно проводится работа по их выравниванию. Из последнего – была расширена категория получателей мер поддержки гражданами, поступившими в добровольческие формирования путём заключения контракта. К данной категории, например, относятся отряды «БАРС», – уточнила Виктория Александрова.

Минимум бюрократии

Понятно, что ни у участников СВО, ни у их близких нет времени на сбор справок и хождение по кабинетам. Чтобы избавить людей от таких хлопот, власти применяют инструмент формирования личного дела семьи. Кроме того, приём семей и их консультирование ведётся в режиме «зелёного светофора».

Ещё одна новация – социальные кураторы. Это личный помощник, которого закрепляют за конкретной семьёй. Социальный куратор поддерживает коммуникацию с близкими военнослужащего, выявляет потребности в различных видах помощи и сопровождает их до получения результата. Органы местного самоуправления назначают кураторов за семьями участников СВО, а за семьями погибших защитников закрепляется социальный куратор от учреждения социального обслуживания.

– Ленинградская область одной из первых начала внедрять практику социальных кураторов. За семьёй каждого известного нам участника СВО закрепляется социальный куратор, отдельное внимание уделяется семьям погибших. Одна из важнейших задач такого специалиста – поддерживать постоянную коммуникацию с семьёй в целях выявления потребностей в видах помощи и сопровождения до получения результата, – объяснила Виктория Александрова.

Социальный куратор выявляет реальные потребности родных и близких военнослужащего и организует комплексную «умную помощь». То есть вникает в конкретную ситуацию человека и выстраивает для него «маршрут помощи», привлекая разных специалистов: юристов, психологов, медиков, сотрудников органов местного самоуправления, волонтёров.

Ну а если с получением льгот или выплат возникнут проблемы и вопросы, то всегда можно обратиться на «горячую линию» единой службы оперативной помощи гражданам по бесплатному номеру 8-800-350-06-05 (добавочный "1"), а также по тарифам операторов по номерам 8 (813-62) 90-980 и 8 (813-71) 12-081. На вопросы ленинградцев всегда готовы ответить в сообществе «ВКонтакте» http://vk.com/soc_47, а также в клиентской службе в филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства.

Когда дома ждут

Словосочетание «ветеран СВО» для многих является непривычным. Но в правительстве Ленинградской области уже принимают меры для того, чтобы возвращение военнослужащих домой было максимально комфортным.

Яркий пример – запуск филиала фонда «Защитники Отечества» на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге и Всеволожске. Также ведется работа по открытию филиала в Гатчине.

Его специалисты предложат героям программы переобучения, психологическую и социальную помощь. Особое внимание будет уделено реабилитации и социальной адаптации инвалидов войны.

– Специализация и опыт по комплексной социализации инвалидов позволили учреждению оперативно освоить компетенции по помощи ветеранам СВО в части психологического, медицинского, юридического, бытового сопровождения, профессиональной переподготовки и последующего трудоустройства, – пояснили в Мультицентре.

В свою очередь, областной Центр занятости уже сейчас оказывает помощь в профориентации, переобучении и трудоустройстве ветеранам СВО и их родственникам. В том числе – по самым востребованным современным цифровым профессиям. У мирного будущего – свои вызовы, и жизнь в нём будет полноценной и интересной.

Алексей Астапчик