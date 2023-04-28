Взять кредит и не погрязнуть в долгах

Эксперты советуют брать кредит на то, что увеличит доходы или сэкономит будущие траты.

К «хорошим» кредитам обычно относят те, что в конечном счете помогают зарабатывать больше. Например, кредит на оплату образования, которое требуется для занятия более высокооплачиваемой должности; кредит на покупку автомобиля, который позволит открыть свой путь в малый бизнес. К таким кредитам также можно отнести ипотеку, если ежемесячный платеж по ней ниже или на одном уровне с арендной ставкой по аналогичной квартире. После выплаты кредита у вас будет собственная квартира.

К «плохим» кредитам относят те, что берутся исключительно для потребительских целей. Например, на покупки, от которых можно легко отказаться, или на которые можно накопить, если подумать об этом заранее, типа кредитов на свадьбу или отпуск.

Главная ошибка с финансовой точки зрения - брать много «плохих» кредитов.

Чтобы не попасть в кредитное рабство, эксперты рекомендуют принимать финансовые решения без эмоций: спокойно, взвешенно и соблюдать несложные правила разумного заемщика. Если же взять кредит и не понять все нюансы, можно увязнуть в долгах.

Как не оказаться с кредитом и без денег

Как показывает практика, чаще всего люди не справляются с долгами из-за того, что изначально неправильно оценили свои возможности, а не из-за экономических катаклизмов.

Самые простые и важные рекомендации для тех, кто планирует брать кредит:

1. Прежде чем брать кредит, следует тщательно рассчитывать свои финансовые возможности.

Рекомендуется в первую очередь оценить вероятность увольнения, урезания заработной платы, резкий рост расходов и исходить из худшего сценария.

2. Внимательно читайте договор, прежде чем подписывать.

Изучите все документы. Даже если они кажутся вам похожими (например, несколько экземпляров договора страхования), потратьте время и прочитайте их от начала до конца. Особенно внимательно читайте текст, который написан мелким шрифтом. Уточняйте все, что непонятно, задавайте вопросы специалистам банка. А лучше возьмите договор домой, чтобы изучить в спокойной обстановке.

Деньги любят счет. Обратите внимание на скрытые платежи, комиссии, проценты, штрафы. Одна из самых важных цифр в договоре - полная стоимость кредита (ПСК). Это размер процентов годовых, которые вы будете выплачивать банку. В нее включена не только процентная ставка, но и разные комиссии, и страховые взносы. По закону ПСК помещается в правый верхний угол первой страницы договора и выделяется жирным шрифтом. С помощью ПСК можно подсчитать общую сумму переплаты по кредиту.

3. Не берите слишком много.

Ежемесячный платеж по кредиту рекомендуется не более 30% от дохода заемщика. Когда кредит берет семья - то не более 50% от дохода одного из супругов. При этом остатка денег должно хватать на прочие обязательные платежи (оплату коммунальных платежей, телефона, интернета, транспорта) и обычную вашу жизнь и членов вашей семьи. Если сумма платежа по кредиту больше, то при снижении дохода заемщик окажется в весьма уязвимом положении.

4. При наличии уже имеющихся кредитов важно провести их ревизию.

Следует учитывать все: ипотеку, кредитные карты, иные долги. Соответственно, долговую нагрузку следует считать так, чтобы на выплаты по всем видам задолженности приходилось не более 30% ежемесячного дохода человека.

5. Подготовьте финансовую подушку безопасности - как минимум три ваших месячных дохода.

В случае форс-мажора она выручит хотя бы на время.

6. Подумайте о страховке, особенно когда берете большой кредит на долгий срок.

Страховка может выручить, например, если вы получите травму или серьезно заболеете. В зависимости от условий договора страховая компания частично или полностью будет гасить ваш долг перед банком.

Обязательно надо застраховать жилье, если вы берете ипотеку; имущество, если вы берете кредит под его залог; жизнь, если вы берете ипотеку по программе господдержки.

Во всех остальных случаях страховка добровольная. Вы имеете право отказаться от нее сразу или в «период охлаждения» - в течение 14 дней после оформления страховки. Но многие банки повышают ставку по кредиту, если заемщик отказывается от добровольного страхования. В этом случае надо считать выгоду.

Страховку можно оформить в любой аккредитованной банком страховой компании, а не только в банке. Сравните цены в нескольких страховых и купите полис там, где дешевле. Список аккредитованных страховых компаний попросите в банке.

7. Чем больше документов, тем ниже ставка по кредиту.

Банк выдаст кредит под более низкую ставку, если будет в вас уверен. Надо представить доказательства, что вы - надежный заемщик.

Хорошо, если у вас уже были кредиты или кредитные карты в любом банке, вы исправно вносили платежи и не допускали просрочек.

Бывают выгодные предложения и низкие ставки по кредитам для зарплатных клиентов.

Чтобы подтвердить официальную зарплату, принесите в банк справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. Нелишними будут документы, подтверждающие вашу денежную состоятельность: свидетельство о регистрации автомобиля, полис ДМС или каско, выписки со счетов в других банках.

8. Удостоверьтесь, что кредитор легальный.

- Из-за высоких темпов цифровизации финансового рынка у потребителей формируется новый образец поведения. Они привыкают получать деньги дистанционно. И нелегалы этим тоже активно пользуются, перебираясь в интернет. Сейчас этими схемами стали заниматься физические лица, которые по индивидуальным гражданско-правовым договорам предоставляют займы под залог недвижимости другим физическим лицам. При этом их цель - не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а подвести заемщика к неисполнению договора. А затем идет взыскание долга через наложение ареста на имущество и реализацию залога, в качестве которого может использоваться и движимое, и недвижимое имущество, - предупреждает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

9. Внимательно относитесь к оплате кредита.

Вносите точную сумму минимального платежа. У банка нет минимальной суммы просрочки, и он начисляет штрафы даже на несколько копеек. Это отразится в кредитной истории и будет стоить вам денег.

Вносите платежи заранее, особенно перед праздниками и выходными, когда время работы банков меняется. Учитывайте комиссию за перевод, если она есть.

10. Помните, что взять кредит и просто не отдать не получится.

Рано или поздно, добровольно или принудительно по долгам придется рассчитаться.

Что делать, если кредит уже есть, а денег нет

Когда Алексей – молодой человек в расцвете сил - брал кредит на машину своей мечты, он работал в престижной компании и получал хорошую зарплату. Алексею казалось, что никаких финансовых сложностей у него возникнуть не может. Но через полгода его компания закрылась, поиски нового достойного места работы затянулись, и кредит стало платить нечем.

Если человека сократили на работе, если он болен. Что делать? Защитит ли его закон? Рассказываем.

Если вы понимаете, что на данный момент не можете вовремя и полностью вносить платежи по кредиту, нужно немедленно обратиться в банк. Заранее подготовьтесь к разговору.

Соберите все документы, которые могут подтвердить снижение ваших доходов. К примеру, это могут быть:

- приказ о сокращении или копия трудовой книжки с соответствующей записью;

- справка от работодателя о снижении зарплаты;

- документ из центра занятости о том, что вы встали на биржу труда;

- иск в суд на работодателя, если он задерживает зарплату;

- свидетельство о смерти созаемщика по кредиту (или близкого родственника, который помогал вам оплачивать кредит);

- больничный лист сроком больше месяца;

- выписка из медицинской карты, которая подтверждает необходимость дорогостоящего лечения;

- справка об инвалидности;

- документы о повреждении имущества, которое приносило доход, например, дома, который вы сдавали в аренду;

- свидетельство о рождении ребенка.

Во время переговоров не давайте несбыточных обещаний. К примеру, не стоит договариваться об отсрочке именно на 30 дней, когда нет гарантий, что за это время вы найдете новую работу. Если вы не сдержите слово - за месяц ничего не изменится, а денег по-прежнему не будет, - скорее всего, банк больше не пойдет на уступки.

Когда можно отложить выплаты по кредиту

Ипотечные заемщики по закону имеют право на время уменьшить или прекратить платежи по кредиту, если они попали в сложную жизненную ситуацию. Например, потеряли работу или надолго заболели.

В случае ипотечного кредита, выплаты по которому обычно съедают большую долю семейного бюджета, закон дает вам право на передышку — ипотечные каникулы. Но воспользоваться ими можно только один раз за период действия кредитного договора, и их максимальная продолжительность всего полгода.

Когда ваша ситуация соответствует требованиям закона об ипотечных каникулах, банк не имеет права вам отказать. Достаточно подать заявление на льготный период и предоставить доказательства вашего сложного финансового положения.

В случае, когда вы уже использовали отсрочку по закону, а выплаты остаются неподъемными, постарайтесь договориться с банком о реструктуризации.

Что такое реструктуризация

Это изменение графика платежей по кредиту таким образом, чтобы взносы стали вам по силам. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита - например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Но банк не станет растягивать ваш двухлетний кредит на 20 лет.

Бывают и другие варианты реструктуризации - все зависит от банка. Например, вам могут разрешить в течение определенного времени выплачивать только проценты по кредиту или, наоборот, только основной долг. Если раньше вы исправно вносили платежи и зарекомендовали себя надежным заемщиком, скорее всего, кредитор пойдет вам навстречу. В интересах банка помочь вам преодолеть сложный период, чтобы в итоге вы смогли вернуть долг полностью.

Банк не пойдет вам навстречу, если посчитает ваши проблемы несерьезными. Поэтому к заявлению на реструктуризацию обязательно приложите подтверждающие документы: справку о снижении размера доходов, документ об увольнении, справку из больницы.

До конца 2023 года Банк России рекомендовал банкам реструктурировать задолженности клиентов, не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось в результате санкций.

Стоит ли брать новый кредит, чтобы погасить старый?

В большинстве случаев это неудачное решение. Во-первых, вы уже задолжали одному банку, и кредит в другом вам могут не дать. Либо дадут, но под более высокий процент.

Если хватать в панике новые кредиты в разных банках, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме.

Предложения по снижению ставки и рефинансированию - объединение нескольких кредитов в один на более выгодных условиях – подходит для заемщиков с хорошей кредитной историей и отсутствием просрочки.

Вся достоверная информация о кредитах – на официальном сайте Центрального банка России: http://www.cbr.ru/

Татьяна Можаева