Слёт кадетов МЧС – к Дню пожарных СССР

Ребят приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, председатель Гатчинского комитета образования Марина Шутова, руководители ОНДиПР Волосовского и Лужского районов. Начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров, пожелав ребятам удачи, отметил, что слет кадетов посвящен 35-летию МЧС России и прошел в преддверии Дня пожарной охраны СССР, который отмечался 17 апреля.

После торжественного построения команды в составе девяти человек представили свои «визитные карточки» в творческой форме – это было домашним заданием, затем получили карты территории и маршрутные листы для передвижения по станциям.

На каждом этапе ребята выполняли задания и получали баллы, которые отражались в маршрутном листе. Юные кадеты соревновались в контрольно-силовых упражнениях, проходили смотр строя, стреляли из арбалета, надевали боевую одежду и противогазы на скорость и оказывали первую помощь пострадавшим. Теоретическая часть включала проверку знаний правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны.

Мастерство кадетов оценивали компетентные судьи – сотрудники Леноблпожспаса и медработник Гатчинской КМБ. К слову, задание по оказанию первой доврачебной помощи включало достаточно серьезные ситуации – такие, как переломы и кровотечения: дети должны были быстро сориентироваться и продемонстрировать свои умения.

Начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров рассказал, как родилась идея такого слета:

- Мы собрались с коллегами из Волосовского и Лужского районов, где тоже не так давно были созданы кадетские классы МЧС, и решили провести в апреле такое соревновательное мероприятие для детей – к Дню пожарной охраны СССР и Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля. Детям это интересно, и мы планируем расширять круг участников и проводить слет ежегодно – кадетские классы МЧС есть практически уже в каждом районе Ленинградской области. Такой слет, к тому же, своеобразный экзамен: что усвоили наши кадеты за учебный год. Сотрудники Госпожнадзора, государственной инспекции по маломерным судам, пожарные-спасатели регулярно проводят занятие с ребятами, дети приходят к нам в пожарные части, знакомятся с пожарной техникой, у нас проходят тематические мероприятия.

По мнению Ильи Владимировича, обучение в кадетском классе и участие в соревнованиях имеет не только практическую цель – получение определенной квалификации, но и способствует повышению общей культуры безопасности:

- Мы живем в техногенный век, нас окружают различные электроприборы, существуют масса источников технической опасности, и подготовка к таким конкурсам помогают ребенку научиться правильно себя вести в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть в любую минуту.

Так сложилось, что большую часть коллектива 6-го кадетского класса Гатчинской «семерки» составляют девочки, и на слете команда гатчинских кадетов тоже состояла из семи девочек и двух мальчиков во главе с командиром Валерией Смирновой. Однако «слабый пол» себя таковым не считает: по признанию юных кадеток, никакие конкурсные задания у них трудностей не вызывают. Как говорят девочки, если подготовился, то все легко. Во всяком случае, на первой же станции гатчинские девчонки продемонстрировали скоростное надевание одежды пожарного, облачившись за 37 секунд. Притом, что по нормативу при вызове на пожар сотрудникам МЧС дается целая минута на одевание.

Как отметила куратор кадетских классов Гатчинской школы № 7 Ольга Буйчик, задания действительно выполняются легко – когда есть желание:

- Когда ребята на тренировках работают с удовольствием, навык приходит гораздо быстрее. Поэтому – да, действительно, у наших ребят все легко получается, они стараются на тренировках в течение всего учебного года. Лучше всего им дается надевание боевой одежды и развертывание пожарных рукавов – прокладывание линии и, как ни странно, девочки очень хорошо справляются с автоматом.

- Почему девочек в 6-м кадетском классе больше, и не уступают ли они мальчикам в подготовке?

- Девочки, как ни странно, больше заинтересованы и даже во многом опережают мальчиков.

- Как вы думаете, ваши кадеты справятся с какой-либо нештатной ситуацией в реальности?

- Они уже доказывали свои способности. Девчонки нашли зимой в канаве человека без сознания и мгновенно сориентировались: вызвали скорую помощь, сбегали за фельдшером в школу. Шестиклассник Валерий Евгеньев помог реальному пострадавшему: наложил подручные средства для фиксации при переломе. На скейт-площадке мальчик сломал руку, ушиб голову, и наш кадет не испугался, оказал первую помощь и ждал приезда скорой. Медики сильно удивились, что ребенок так грамотно действовал. Так что наши кадеты не теряются!

По сумме баллов всех конкурсных испытаний на слете победили кадеты Толмачевской школы Лужского района. Гатчинские ребята заняли 2-е место. «Бронзу» завоевали ученики кадетского класса из Волосово. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

Екатерина Дзюба