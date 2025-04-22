Президентская библиотека – о судьбе братьев и сестёр Ленина

Произведений, посвящённых Владимиру Ленину, и статей о нём написано немало. На основе этих текстов можно было бы выпустить многотомник, по количеству страниц едва ли не превышающий собрание сочинений самого В.И. Ленина.

Однако когда речь заходит о семье Ленина, помимо имени его супруги, Надежды Константиновны Крупской, вспоминаются только факты биографии Владимира Ильича, известные старшему поколению ещё со школы. Он родился в Симбирске, его отец, Илья Николаевич, был инспектором и директором народных училищ, мать, Мария Александровна (урожденная Бланк), всецело посвятила себя воспитанию детей, старшего брата казнили за подготовку покушения на царя. А между тем семья Ульяновых была достаточно большой, и о судьбе братьев и сестёр Ленина знают далеко не все.

Александр Ильич Ульянов, старший сын в семье, родился в апреле 1866 года. Он был серьёзным, вдумчивым юношей, с ровным мягким характером, и пользовался большим авторитетом у младших братьев и сестёр, особенно у Володи, который во всем стремился подражать старшему брату.

В последних классах гимназии Александр увлекался химией и оборудовал в своей комнате маленькую лабораторию: «собирал всякие баночки, стеклянные трубки, покупал недорогие приспособления и ставил простейшие химические опыты».

По окончании гимназии в 1883 году Александр поступил в Петербургский университет на естественный факультет. «Он был знаком с „Капиталом“ Карла Маркса, признавал намеченный им ход развития, как это видно из составленной им программы. Он стоял на перепутье между народовольчеством и социал-демократией», – писала в своих воспоминаниях о брате Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. 1 марта 1887 года «Террористическая фракция», в организации которой принимал участие Александр Ильич, планировала осуществить покушение на Александра III. Теракт был предотвращён, а членов группы, в том числе и Александра Ильича, приговорили к смертной казни. Прошение о помиловании, поданное им по настоянию родственников, было отклонено. 20 мая 1887 года Александр и его товарищи были повешены в Шлиссельбургской крепости. По словам А. И. Ульяновой, «гибель любимого брата произвела сильнейшее впечатление на Владимира Ильича и уже сама по себе была сильным толчком на революционный путь, а также заставила серьёзно задуматься над путями, которыми должна была идти революция».

Старшая сестра Владимира Ильича, Анна Ульянова, родилась в 1864 году. По окончании симбирской женской гимназии два года работала учительницей в народной школе, а затем вместе с Александром Ильичём уехала в Петербург и поступила на историко-филологический факультет Бестужевских курсов. 1 марта 1887 года, в связи с делом А. И. Ульянова, была арестована и выслана на 5 лет под надзор полиции в Казанскую губернию. В 1889 году вышла замуж за революционера Марка Тимофеевича Елизарова. В 1898 году вступила в партию социал-демократов. Занималась организацией и распространением газеты «Искра», была одним из основателей московского комитета РСДРП. Несколько раз подвергалась арестам и тюремному заключению. После Октябрьской революции вела большую работу по охране детства, а позднее – в Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) и Институте В. И. Ленина. Скончалась 19 октября 1935 года в Москве.

Вторая сестра, Ольга, была на полтора года моложе Владимира Ильича, её часто называли «подругой его детских игр и забав», как пишет автор издания «Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске» (1942), размещённого на портале Президентской библиотеки. По окончании гимназии в 1891 году Ольга поступила на естественный факультет Бестужевских курсов в Петербурге, но на первом же курсе обучения заболела тифом и умерла. Ей было всего 19 лет.

Младший брат Ленина, Дмитрий Ильич, родился в 1874 году. Учась на медицинском факультете Московского университета, занимался революционной деятельность в марксистских кружках «Рабочего союза», за что был исключён из числа студентов. В фонде Президентской библиотеке хранится очень интересный документ – письмо Екатерины Васильчиковой министру внутренних дел Петру Дмитриевичу Святополк-Мирскому с просьбой оказать ходатайство о разрешении Дмитрию Ильичу Ульянову поступить на 5-й курс Юрьевского университета. Так что университет Дмитрий заканчивал уже в Юрьеве. В Первую мировую войну служил военным врачом в Севастополе, Одессе и на других участках фронта. После Октябрьской революции вёл активную борьбу за советскую власть в Крыму, в 1919 году был избран председателем Совнаркома Крымской ССР. С конца 1921 года жил в Москве. Работал в Наркомздраве, Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова и научном секторе поликлиники Санитарного управления Кремля. На протяжении всей жизни увлекался шахматами и составлял шахматные задачи. В 1930-х годах Дмитрий Ильич вместе с сестрой Марией Ильиничной написал воспоминания о В. И. Ленине. Скончался 16 июля 1943 года в Горках от сердечного приступа. Дмитрий Ульянов – единственный из братьев и сестёр, у кого были дети.

Мария Ильинична была самой младшей в семье – она родилась в 1878 году. Так же как и старшие сестры, она хотела поступить на Бестужевские курсы, но ей это сделать не удалось. После окончания двухгодичных курсов в Москве получила диплом домашней учительницы. Маняша, как её называли в семье, с 18 лет принимала участие в революционном движении, работала агентом «Искры». Не раз была арестована, подвергалась высылке и ссылке. С марта 1917 работала секретарём центрального органа партии – газеты «Правда», организовывала движение рабкоров и селькоров. В 1935 году была избрана членом ЦИК СССР. Скончалась в Москве 12 июня 1937 года.

В 1899 году мать Ленина, Мария Александровна Ульянова, приехала в Петербург, чтобы хлопотать о переводе Владимира Ильича, сосланного в Енисейскую губернию, поближе к дому. Директор департамента полиции сказал ей: «Можете гордиться своими детками: одного повесили, а о другом плачет верёвка». – «Да, я горжусь своими детьми», – прозвучал полный достоинства ответ.

Больше фактов, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича Ленина, можно узнать из коллекции, представленной на портале Президентской библиотеки. В коллекцию входят сочинения Ленина, труды его соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы.