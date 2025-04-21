«Герои в нашей памяти живут»

Ребята с интересом ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Подвигу жить в веках», на которой представлены книги о военных сражениях в годы Великой Отечественной войны, о детях - героях войны и героях нашего времени. Дети активно участвовали в беседе на тему «Кто такие герои», верно оценили качества, которыми должен обладать герой: это мужество, храбрость и бесстрашие, доброта и отзывчивость. Героями не рождаются, ими становятся.



Спасибо Героям,

Спасибо солдатам,

Что МИР подарили тогда -

В сорок пятом...

Долг каждого из нас - знать историю своей семьи и нашей страны. В каждой семье были и останутся в памяти свои Герои: кто-то уходил на войну, кто-то трудился в тылу во имя фронта, для победы, как делают наши женщины-землячки: плетут сети и собирают гуманитарную помощь, помогая одержать победу над противником нашим бойцам в специальной военной операции.

На книжной выставке в разделе «Наследники Великой Победы» представлены фотографии участников СВО, и среди них есть материал о Романе Александровиче Смирнове.

Своими воспоминаниями о нём с нами поделилась Анна Матвеевна Голик, которая 4 марта 2025 года приняла на хранение орден Мужества, которым награжден Роман Смирнов (посмертно). По профессии он был пожарным-спасателем. Храбрый, мужественный, отзывчивый и скромный человек, был отличным собеседником и надежным другом. Роман активно занимался спортом, за что награжден более 20 медалями, любил свою работу - об этом нам говорят его памятные награды, благодарности и медали. Одна из них медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», за проявленное мужество при спасении человеческих жизней. Роман был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Срочную службу в армии проходил в Чечне, где участвовал в боевых действиях. В октябре 2022 года он ушел добровольцем в зону спецоперации, по военной специальности был гранатометчиком. Участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении.

Свой последний бой Роман Александрович Смирнов принял 28 февраля 2023 года в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области... Он спас товарища в бою...

Награды, медали и альбомы хранятся в семейном архиве. Анна Матвеевна все показала детям и рассказала о его жизни с детских лет, затем она прочитала стихотворение «Он долг свой выполнил сполна...», которое Александр Лебедев посвятил другу.

Я помню... Я горжусь...

И преклоню колено

У мраморной стены...

У Вечного огня...

И многие, как я

Склонятся непременно -

Ведь каждый, кто погиб,

Погиб и за меня.

Вечная память и низкий поклон ГЕРОЮ!

В заключение все дети и воспитатели активно участвовали в викторине «Что мы знаем о войне», а мальчики проявили сообразительность и находчивость в игре «Если завтра в поход», собирая в рюкзак необходимые предметы. Всем участникам встречи была вручена Георгиевская ленточка - как память о героях.

Благодарим воспитателей группы Веру Борисовну Карташеву и Анастасию Владимировну Иванову за активное участие в мероприятиях библиотеки и подготовку детей. Особая благодарность Анне Матвеевне Голик за отзывчивость и сохранение памяти.

Сотрудники Батовской библиотеки Г.П. Гусарова, О.Н. Чечкина