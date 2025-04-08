Программу среднего профобразования ждёт перезагрузка

Расширенное заседание Общественной палаты Ленинградской области, посвященное перспективам развития среднего профессионального образования, стало долгожданным событием, на котором все участники отрасли получили возможность открыто рассказать о своих проблемах, заявить о потребностях и предложить идеи. Неслучайно мероприятие объединило в одном месте первых лиц региона, руководитель предприятий, представителей сферы образования и общественности.

Тематика заседания звучала четко и актуально – «Основные задачи, стратегии развития среднего профессионального образования в Ленинградской области на период до 2036 года».

Где родился – там пригодился

Выступая в пленарной части заседания, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко определил основную задачу – трудоустройство всех выпускников системы образования непосредственно в регионе и по специальности. А чтобы молодые специалисты оставались работать в Ленинградской области, необходимо особое внимание уделить профессиональному образованию.

- Это задача не только комитета образования, – отметил Александр Дрозденко, обращаясь к участникам мероприятия. - Должна быть стратегическая региональная программа, которая, как зонтик, будет покрываться федеральной программой с возможностью привлечения федеральных и региональных денег, а также внебюджетных инвестиций. Без межведомственного взаимодействия эта программа «не полетит». Для того чтобы начать обучать, нужно знать, по каким специальностям. А уже обучая по этим специальностям, эффект будет только тогда, когда мы трудоустроим тех, кого обучили. Важно продолжить партнерские соглашения учреждений профессионального образования с крупнейшими работодателями Ленинградской области. У нас таких примеров много. И здесь тоже очень важна роль региональных комитетов: именно они должны подобрать партнеров для каждой локации. Должны работать и крупнейшие агрохолдинги. Почему бы каждый из них не взял шефство над одним их техникумов?! Брали бы пример с промышленности, и это было бы хорошо. Сегодня с заседания Общественной палаты мы дадим старт перезапуска программы подготовки профессиональных кадров для экономики Ленинградской области.

Трудоустройство выпускников – как показатель

Новая стратегия развития образования нацелена не просто на трудоустройство, а на трудоустройство по специальности.

- Когда речь идет о развитии региона, мы должны делать ставку прежде всего на собственные силы и кадры. Разрабатывая свою стратегию образования, мы должны понимать, что наш итоговый документ должен быть направлен не только на всестороннюю подготовку и обучение наших молодых людей, которые должны получить школьное образование, среднее образование, специальное или высшее образование, но и учитывать, что будет с ними дальше. Что будет дальше с выпускниками, когда они в рам-ках этой стратегии получат образование. Так вот максимальный эффект для меня, как для губернатора, и для региона – это чтобы наши жители, молодые или не очень молодые ребята, наши ветераны СВО, получив образование, оставались работать в Ленинградской области, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Выступая перед участниками заседания, губернатор определил наиболее актуальные направления. Среди них – заключение соглашений между СПО и крупными работодателями и инвестиции в образовательную инфра-структуру.

Взят курс на создание образовательных классов для креативной индустрии и современных технологий, таких как интернет-технологии, биотехнологии и искусственный интеллект, повышение уровня профмастерства через участие в федеральном проекте «Профессионалитет» и конкурсах «Молодые профессионалы».

Для создания привлекательных условий для обучения и продвижение востребованных профессий, эффективного трудоустройства, в том числе участников СВО, говорилось о необходимости межведомственного взаимодействия, поддержки студентов и наставников, включая финансовые премии.

Чтобы специалисты были готовы работать на современном оборудовании и соответствовать современным требованиям производства, поставлена задача обновления материально-технической базы образовательных учреждений и модернизации образовательных программ.

- Количество трудоустроенных по специальности выпускников в родном регионе станет ключевым показателем новой региональной стратегии среднего профессионального образования, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Большой доклад о перспективах развития системы образования представила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Свое видение ситуации в СПО и на рынке труда, а также возможные пути решения проблемы дефицита кадров предложил ученый-экономист, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пуш-кина Григорий Двас. Учитывая, что специалистов и рабочих не хватает уже сейчас, он предложил направления повышения эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов. Среди них – повышение производительности труда, сокращение дисбаланса маятниковой миграции (154 тысячи человек ежедневно или несколько раз в неделю выезжают в другие регионы), вовлечение в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и повышение эффективности их труда, совершенствование механизма синхронизации системы подготовки кадров с кадровой потребностью регионального развития.

Георгий Двас особо отметил необходимость кардинального усиления роли работодателей в формировании государственного заказа на подготовку и переподготовку кадров, в том числе резкое увеличение доли специалистов, подготовка которых осуществляется на основании договоров.

К обсуждению актуального вопроса подключился ректор Гатчинского государственного университета Александр Туфанов. Оба областных университета входят в число разработчиков стратегии развития СПО.

За круглым столом

В расширенном заседании Общественной палаты Ленинградской области приняли участие руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, руководители гатчинских предприятий и общественных организаций.

На круглых столах после пленарной части обсуждались ключевые направления, которые помогут сделать среднее профессиональное образование более современным, востребованным и адаптированным к потребностям реального сектора экономики.

Отдельной темой были вопросы адаптации учебных программ для ветеранов СВО с инвалидностью. Поднимались вопросы патриотического воспитания школьников и студентов.

В состав Общественной палаты Ленинградской области избраны ветераны спецоперации – Николай Старовойтов, Артем Камалетдинов и Игорь Насрединов. Поддержка участников СВО и их семей – одна из основных линий в работе палаты, и разработка новых мер помощи не может обойтись без участия ветеранов.

В рамках заседания региональной палаты благодарностью губернатора Ленинградской области за активную общественную деятельность в интересах жителей Ленинградской области награждена председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина.

Также Елена Вахрина приняла участие в круглом столе «Ресурсы межведомственного взаимодействия региональных структур и организаций в целях повышения эффективности подготовки кадров для предприятий реального сектора экономики».

Для включения в резолюцию круглого стола Елена Юрьевна предложила общественникам организовать родительское просвещение с трансляцией актуальных для региона рабочих специальностей и обратиться к органам исполнительной власти с предложением предусмотреть меры поддержки тем предприятиям, которые займутся профориентацией школьников и сами организуют начальное профессиональное обучение своих потенциальных сотрудников.

По решению Общественной палаты Ленинградской области все рекомендации будут переданы в региональный комитет общего и профессионального образования.

Татьяна Можаева