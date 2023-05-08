«Эх, путь-дорожка фронтовая…»

Впервые автопробег по местам боевой славы состоялся в 2006 году, и с тех пор только набирает популярность. Это патриотическое мероприятие дает уникальную возможность посетить мемориалы, которых на ленинградской земле очень много, и почтить память героев, известных и безымянных, павших смертью храбрых за нашу Родину. А главное - помогает почувствовать историческую связь поколений, сопричастность с прошлым своей страны.

В этом году автопробег собрал более 400 участников и был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Атмосфера царила исключительно дружеская и позитивная. На каждой остановке проходило тематическое культурно-массовое мероприятие с музыкой, песнями и фотографированием.

Участниками автопробега стали ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, воины-интернационалисты, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Ленинградской области, представители администрации региона, а также члены молодежного актива Ленинградской области, Гатчинские морские кадеты.

Автопробег объединил людей разного возраста и профессий, десятки общественных организаций и патриотических объединений всего региона. В нем активно участвовали представители политических партий, а также делегации поисковых отрядов из разных уголков нашей страны.

Маршрут автопробега проходил по территории четырех районов: Всеволожского, Кировского, Тосненского и Гатчинского.

На Румболовской горе

Автопробег стартовал во Всеволожске - в парке Воинской Славы на Румболовской горе (10-й километр «Дороги жизни»). Здесь прошла церемония открытия Всероссийской «Вахты Памяти», посвященной 35-летию поискового движения. С этого дня в Ленинградской области начали свою работу в местах ожесточенных боев поисковые отряды из 20 регионов России.

На торжественном открытии собравшихся приветствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Тюрина, сенатор Российской Федерации Сергей Перминов, депутаты Государственной Думы Елена Цунаева, Ольга Занко и Светлана Журова.

Глава региона Александр Дрозденко, говоря о подвиге советских солдат, отметил, что в любой войне бывают не только победы. Останки погибших бойцов до сих пор лежат в лесах и болотах Ленобласти – ежегодно с воинскими почестями земле предают от трех до пяти тысяч павших воинов. Он поблагодарил поисковиков за труд от имени всех ленинградцев. Лучшим поисковикам из Санкт-Петербурга, Кировской, Новосибирской, Архангельской, Тамбовской, Челябинской и Ленинградской областей были вручены заслуженные награды.

В своем выступлении вице-спикер Татьяна Тюрина поблагодарила участников поисковых отрядов за восстановление «неизвестных страниц, фактов, событий прошедшей войны».

– Вы возвращаете имена и судьбы героев, устанавливаете факты их героизма. Это то, что всем нам сегодня очень нужно - чтобы наши дети знали правду о войне, знали героев своих семей. Спасибо вам огромное за непрерывную подвижническую работу, – сказала Татьяна Тюрина.

Благодарственными письмами Заксобрания Ленобласти за оказание адресной помощи семьям мобилизованных граждан награждены активисты волонтерского движения. Среди них – член Ленинградского областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», специалист администрации Сяськелевского поселения Екатерина Смирнова.

- Эта эстафета связывает наших дедов и прадедов, которые завоевали мир для нас, и наших бойцов, которые сейчас отстаивают этот мир, которые нас защищают, - подчеркнула руководитель регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества» в Ленобласти Анна Левина.

Очень трогательным моментом стало чествование жительницы Всеволожского района Ирины Борисовны Ивановой, которой в этот день исполнилось 90 лет. Во время войны она была маленьким ребенком. Обращаясь к участникам автопробега, она поделилась воспоминаниями о том, как чудом выжила в блокадном Ленинграде и как через много лет нашла своих спасителей.

Участники автопробега почтили память защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к братскому захоронению. После чего отправились к мемориальному комплексу «Синявинские высоты».

Синявинские высоты

Синявинские высоты (возвышенности, достигающие 50 метров) в Кировском районе - знаковое место в истории нашей страны. Эта небольшая, но стратегически важная территория южнее Ладожского озера, между Шлиссельбургом и поселком Мга, стала одним из ключевых мест боев за Ленинград в 1941-1944 годах и Великой Отечественной войны в целом.

Точное число воинов, погибших здесь и до сих пор не найденных, не знает никто. По приблизительным данным военных историков, на Синявинских высотах погибли до 360 тысяч человек. На местах ожесточенных и кровопролитных сражений, по инициативе самих участников, уже в 1950-е годы стали появляться памятные знаки. Теперь это мемориальный комплекс. Для каждого ленинградца это святая земля, пропитанная кровью тысяч солдат. Побывав здесь, как-то по-особому ощущаешь свою связь с прошлым.

На митинге выступили депутат Госдумы Светлана Журова, и.о. главы администрации Кировского района Мария Нилова, депутаты Андрей Гардашников и Станислав Еремеев, начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов и председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. Обращаясь к молодежи, каждый советовал беречь историю и помнить ее уроки.

– Сегодня мы собрались на священной земле, и из уст каждого звучат слова гордости за Родину, благодарности тем, кто прошел через боль утрат и испытания Великой Отечественной. Эти слова идут от самого сердца. Мы – носители гена победителей, который передался нам после 9 мая 1945 года, когда над Рейхстагом реяло знамя Победы. И я хочу, чтобы каждый россиянин испытывал чувство гордости за всех, кто сегодня на полях Донбасса отстаивает наши базовые ценности, нашу цивилизацию, и мысленно желал одного – Победы и чтобы все вернулись с войны, – сказал Станислав Еремеев.

Память погибших за родную землю почтили минутой молчания, во время которой в небо взмыли белые шары.

После митинга на тихих аллеях мемориального комплекса участники акции с интересом познакомились с переносной выставкой, рассказывающей о строителях «Дороги победы» блокадного Ленинграда – Шлиссельбургской железнодорожной магистрали и героях-машинистах 48-й паровозной бригады. «Стальные магистрали блокадного Ленинграда забвению не подлежат» - так называется проект, реализующийся в Кировском районе.

Тосно: у вечного огня

Третья точка маршрута - мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне в городе Тосно. Он расположен на территории Центрального сквера и включает братское захоронение, мемориальные плиты с именами погибших и памятник Воину-освободителю с вечным огнем. Мемориал посвящен тосненцам и солдатам, освободившим этот город.

Чтобы почтить память погибших, к участникам автопробега присоединились жители Тосно. Участников поприветствовали и напутствовали руководители города, депутаты и ветераны.

По словам депутата Заксобрания Сергея Коняева, автопробег всегда ждут с нетерпением, потому что «это день, когда мы все вместе можем выразить благодарность воинам, которые ценой жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины».

Председатель Совета ветеранов Тосненского района Вадим Семенин вручил организаторам акции памятный буклет «По местам боевой славы» и завершил свою яркую речь исполнением знаменитой песни «Эх, путь-дорожка фронтовая», которую дружно подхватили его единомышленники-ветераны.

К вечному огню легли цветы и венки.

Гатчина — город воинской славы

Из Тосно автопробег стартовал в последнюю точку: в столицу региона к стеле «Гатчина - город воинской славы». Позади было уже шесть часов пути по дорогам Ленинградской области. К этому времени колонна состояла уже из пяти десятков машин. Особый колорит придавали автомобили со знаменами и мотоциклы.

На площади у стелы «Гатчина - город воинской славы» гостей встречали песнями военных лет.

От имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим участников пробега приветствовал первый заместитель главы администрации Сергей Голованов.

- В годы войны наш город сделал все, чтобы не пропустить врага в Ленинград, и по праву заслужил высокое звание города воинской славы. В мирное время народ совершил трудовой подвиг, восстановив разрушенное войной хозяйство. Я уверен, что и сейчас наши земляки – участники специальной военной операции, борющиеся с неонацистами, с честью выполняют свой долг, будучи достойными потомками поколения победителей, - сказал Сергей Голованов.

- Скоро мы будем отмечать самый великий праздник нашей страны – День Победы. Несмотря на то, что шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится, мы возьмем портреты наших предков и вспомним их подвиг. Сегодня здесь много малышей, которые пока не знают, что их прадеды воевали, но через несколько лет они с портретами в руках тоже пройдут в «Бессмертном полку» и с гордостью расскажут историю своей семьи, - сказал, обращаясь к участникам митинга, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских.

От лица молодежи Ленинградской области к участникам митинга обратился председатель регионального отделения общероссийской организации «Бессмертный полк России» Никита Маненок. Он отметил, что автопробег по местам боевой славы является одним из символов единства и консолидации нашего народа.

Дорогами памяти

Маршрут автопробега, действительно, интересный. Он полон интересной информации, неожиданных встреч, раздумий и новых вопросов, которые нужно поспешить задать нашим бабушкам и дедушкам. Несомненно, здесь каждый увидит, услышит и найдет что-то свое, важное для него.

Татьяна Можаева