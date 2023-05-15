В первой десятке: Ленобласть в лидерах среди регионов по социально-экономическому положению

«Область в 2022 году доказала свою устойчивость, несмотря на санкционные вызовы. У нас появились новые лидеры роста среди отраслей, уровень безработицы держался в пределах 0,4%, по уровню бедности мы вышли на показатель в 7% Устойчивый рост инвестиций и слаженная работа «Команды 47» позволили региону подняться на 9 место в рейтинге. В этом году наши усилия будут также направлены на обеспечение стабильности и развития региона. Ожидаем роста инвестиций более чем на 20%, и продолжения восстановления индекса промышленного производства», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

При составлении рейтинга эксперты агентства РИА Рейтинг использовали данные Росстата, Минфина, Федерального казначейства. Были учтены объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, соотношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, социальной защиты, здравоохранения и другие.