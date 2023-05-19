Осторожно, мотоциклист!

Основной вид ДТП с участием мототехники – столкновение транспортных средств. В 35 таких случаях один человек скончался и 37 травмированы, в том числе – 3 ребёнка. Основные причины: несоблюдение очерёдности проезда (21 ДТП), несоответствие скорости конкретным условиям движения (12 ДТП) и нарушение правил расположения ТС на проезжей части (9 ДТП). К сопутствующим причинам ДТП относятся следующие: управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС или не имеющим соответствующей категории на управление ТС данного вида (15 ДТП), нарушение правил применения мотошлема (13 ДТП), эксплуатация незарегистрированного ТС (7 ДТП).

Другие наиболее частые виды ДТП с участием мотоциклистов: наезд на препятствие или стоящее транспортное средство (8 ДТП), опрокидывание (6 ДТП), наезд на пешехода или велосипедиста (4 ДТП), съезд с дороги (2 ДТП).

Если рассмотреть места совершения ДТП, то к основным относятся: перегон (30 ДТП), регулируемые и нерегулируемые перекрёстки (14 ДТП), выезд с прилегающей территории (7 ДТП).

Госавтоинспекция напоминает водителям автомашин основные меры безопасности:

- соблюдение скоростного режима;

- постоянный контроль окружающей дорожной обстановки – необходимо чаще смотреть по зеркалам;

- исключение резких маневров.

Водителям мототехники:

- СТРОГОЕ соблюдение скоростного режима;

- СТРОГОЕ соответствие скорости конкретным дорожным и метеорологическим условиям;

- постоянный контроль окружающей дорожной обстановки – если не видно происходящее, то необходимо убедиться в безопасности проезда данного участка дороги;

- обязательное использование мотоэкипировки;

- соблюдение правил расположения на проезжей части: 1 полоса = 1 автомашина или 2 мотоцикла.

Соблюдайте ПДД и меры безопасности! Помните, что вас ждут дома!

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

фото freepick.com