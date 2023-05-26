К Невскому экологическому конгрессу ― посадки леса по всему региону

«Мы с иранским гостем отметили, что любим сажать деревья и в наших странах уделяется большое внимание лесовосстановлению. Ленинградская область — реализует комплексную программу сохранения лесов и благодаря нашим усилиям — мы в пятерке регионов России по приумножения лесных насаждений», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Накануне, в рамках деловой программы конгресса в Ленинградской области, прошла экологическая неделя.

В течение недели гости и участники конгресса, жители области, дети сажали деревья, убирали мусор в лесах и водоёмах, проводили экологические уроки.

Собрано 30 кубометров мусора в лесах под Всеволожском, посажена аллея сосен и лип в Тосно, состоялись открытый урок в ЛГУ имени Пушкина и экоквесты в школах области.

Инициаторы недели — Министерство природных ресурсов и экологии России. Минприроды поддержало природоохранные проекты Ленинградской области, отметив масштабные программы региона, направленные на защиту окружающей среды, развитие экологической культуры.