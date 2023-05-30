Новое оборудование для онкодиспансера

Оборудование приобретено в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

– Эндоскопические обследования — главные помощники врачей при профилактиктических осмотрах и в ранней диагностике самых распространенных и опасных онкозаболеваний: рака лёгких, желудка и толстой кишки. Если по результатам первого этапа диспансеризации врач направляет вас на одно из таких обследований, очень важно своевременно его пройти, не откладывать в долгий ящик, — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Особенность новых стоек в том, что диаметр эндоскопов не более 13 мм, что позволяет проводить исследования с большим комфортом, чем ранее.