Новое оборудование для онкодиспансера
В эндоскопическом отделении ЛОКОД запущены в работу сразу две новые эндоскопические стойки последнего поколения.
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Оборудование приобретено в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
– Эндоскопические обследования — главные помощники врачей при профилактиктических осмотрах и в ранней диагностике самых распространенных и опасных онкозаболеваний: рака лёгких, желудка и толстой кишки. Если по результатам первого этапа диспансеризации врач направляет вас на одно из таких обследований, очень важно своевременно его пройти, не откладывать в долгий ящик, — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.
Особенность новых стоек в том, что диаметр эндоскопов не более 13 мм, что позволяет проводить исследования с большим комфортом, чем ранее.
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