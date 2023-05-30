Почему карту нужно перевыпускать, когда банковский счет бессрочный

1. Безопасность и развитие технологий. Технологии не стоят на месте. Мошенники пользуются преимуществами технического прогресса и изобретают все новые способы украсть деньги. Перевыпуск карты дает банку возможность повысить уровень безопасности карты и выдать более современный и безопасный продукт. Кроме того, при перевыпуске карты меняется также ее номер, CVV/CVC код и пин-код. Эти обновления – полезная профилактика против мошенников, особенно если клиент – активно использует онлайн шоппинг и оставляет данные карты в электронных магазинах. Ведь чем дольше срок обслуживания карты, тем больше вероятность, что ее данные могут попасть в руки мошенников.

2. Экономия ресурсов. Многие клиенты, заказывая выпуск карты, потом ее не используют, операции по карте не совершают. Поддерживать обслуживание неактивной карты долгие годы, хранить на сервере данные таких карт для банка слишком затратно. Ограничение срока действия карты дает банкам возможность быстрее списывать неактивные карты и экономить ресурсы.

3. Реклама банка. За годы работы банки проводят рестайлинг, меняют логотипы, цветовые решения. При замене карт, банки предоставляют своим клиентам карты с обновленным дизайном, который является хорошей рекламой самого банка. Держателям всегда интересно получить карты с новым ярким дизайном.

4. Физический износ. За несколько лет активного использования на карте могут появиться физические изъяны – стереться данные, отслоиться края, размагнититься или отклеиться чип и тд. Замена карты в этом случае выглядит вполне резонной: мало приятного оказаться с неисправной картой в магазине в момент покупки.

5. Замена акций. Многие карты при выпуске имеют особые условия: бонусы, кэшбеки и тд. Обмен карты позволяет банкам менять и условия по начислению бонусов. Ведь банки всегда рассчитывают на получение прибыли, а не на раздачу подарков.

Когда необходимо перевыпускать карту?

Преждевременно заменить карту на новую необходимо в следующих случаях:

1. Если карту украли или она потеряна. Как только вы обнаружили пропажу карты, ее надо незамедлительно заблокировать и подать заявление на ее перевыпуск. Быстрее всего сделать это через банковское приложение или по звонку на горячую линию в банк. Можно также обратиться в отделение банка. Даже если вы забыли карту в кафе или магазине, а потом она нашлась, надежнее будет ее все равно заблокировать. Кстати, если пластик «съел» банкомат, то ее блокировать не обязательно. Достаточно только написать соответствующее заявление в банк, которому принадлежит банкомат, и карту вам вернут.

2. Если карта повреждена. Если карта физически повреждена и операции по ней не проходят, то держатель также может оформить заявление на ее досрочный перевыпуск.

3. Если есть вероятность, что данные карты попали в руки третьих лиц. Отмечу, что номер карты и данные о ее владельце не дают возможности злоумышленнику совершить какую-то операцию с картой. А вот если к этим данным прибавить пин-код, или CVC-код или даже срок действия карты, то доступ к деньгам держателя пластика будет открыт. Так что если вы часто совершаете покупки в интернет-магазинах, то не привязывайте свою платежную карту (тем более зарплатную) к маркетплейсу. В приложениях существуют вэб-уязвимости, которые могут использовать кибер-мошенники для доступа деньгам клиентов. Лучше подстраховаться и завести отдельную карту для покупок в интернете. На нее можно переводить только сумму стоимости заказа в корзине перед оплатой. И помните, что если вы внезапно получили от банка или платежного сервиса одноразовый код подтверждения оплаты в смс, а вы никаких покупок не совершали, то это сигнал о том, что данные карты попали в руки аферистов, и они пытаются списать с карты деньги. В этом случае карту тоже необходимо заблокировать как можно скорее.

4. Если изменились данные владельца

Пользоваться банковской картой имеет право только человек, чьи фамилия и имя указаны на платежной карте. Смена фамилии влечет за собой изменение персональных данных. Это должно отражено как на самой карте, так и в документах банка.

Срок карты скоро истекает, когда лучше подавать заявление на перевыпуск?

Если вы активный пользуетесь банковской картой, а ее срок действия истекает через пару месяцев, что делать? Ничего не делать. Подождать еще месяц, и карта будет перевыпущена автоматически. Перевыпуск осуществляется в начале месяца окончания срока действия карты – он указан на карте. Сроки перевыпуска во всех банках разные, но обычно в 10-х числах месяца, в который истекает срок действия старой карты, можно забрать новую в отделении. О готовности карты банк уведомляет клиента в смс сообщении. Там же указано отделение кредитной организации, куда доставлена карта. Одновременно с выдачей нового пластика сотрудник банка уничтожает старый.

В некоторых случаях банк может не перевыпустить карту автоматически. Иногда так происходит с зарплатными картами, когда банк требует подтверждения от клиента и без него не оформит новую карту. Также если по карте давно не совершались операции, на ней нет средств, то такую карту тоже могут автоматически не перевыпустить. Держателю придется специально попросить об этом банк.

Если все-таки срок действия вашей карты закончился, перевыпустить новую вы не успели, а на старой остались деньги, то получить деньги можно без проблем в отделении банка. Деньги никуда не пропадут, потому что лежат на бессрочном счету, к которому привязана карта.

В 2022 году банки объявили, что многие платежные карты стали бессрочными. Теперь такими картами можно пользоваться до полного износа пластика. Узнать, попала ли ваша карта список бессрочных, можно в своем банке.

Подводные камни у перевыпуска карты?

Банковская карта – это всего лишь ключ к счету, на котором находятся деньги. Если у вас сломался или потерялся ключ, то нет смысла менять всю квартиру. Также и с заменой карты – вы меняете только платежный инструмент. Независимо от причины замены карты номер счета должен сохраниться. Даже если карту украли. Эта практика узаконена и не может меняться по желанию банка.

Однако стоит отметить, что держатель может по собственному желанию поменять любые реквизиты банковской карты при перевыпуске.





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