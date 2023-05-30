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Уличный свет в Сиверской зажегся после вмешательства прокуратуры

Благодаря вмешательству Гатчинской городской прокуратуры обеспечено освещение участка автомобильной дороги в п. Сиверский

Рубрики:  Право

Гатчинской городской прокуратурой установлено, что на участке автомобильной дороги по ул. Речной в п. Сиверский отсутствует стационарное электрическое освещение. В связи с этим городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд в защиту прав местных жителей и других участников дорожного движения.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Во исполнение решения суда органом местного самоуправления произведен монтаж уличного освещения.

Права на охрану жизни и здоровья местных жителей и других участников дорожного движения восстановлены.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области