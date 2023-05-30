Уличный свет в Сиверской зажегся после вмешательства прокуратуры
Благодаря вмешательству Гатчинской городской прокуратуры обеспечено освещение участка автомобильной дороги в п. Сиверский
Рубрики: Право
Гатчинской городской прокуратурой установлено, что на участке автомобильной дороги по ул. Речной в п. Сиверский отсутствует стационарное электрическое освещение. В связи с этим городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд в защиту прав местных жителей и других участников дорожного движения.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Во исполнение решения суда органом местного самоуправления произведен монтаж уличного освещения.
Права на охрану жизни и здоровья местных жителей и других участников дорожного движения восстановлены.
Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
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