Ленобласть увеличила сумму единовременной выплаты контрактникам

Согласно подписанному Александром Дрозденко постановлению, она положена также офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в СВО.

«Ленинградская область продолжает последовательно расширять поддержку нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. Я принял решение увеличить выплаты от региона тем, кто заключает контракт. Вместе с выплатой из федерального бюджета они получат в совокупности 495 тысяч рублей. Кроме того, для военнослужащих в зоне СВО и их семей в Ленинградской области предусмотрено более 50 различных льгот — это больше, чем в других регионах», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.