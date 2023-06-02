Вершки на корешки — и наоборот!

Организаторы акции «Вершки и корешки» - библиотека им. А.И. Куприна и общественное экологическое движение «Раздельный сбор в Гатчине». Напомним, в рамках акции каждый желающий может принести комнатные и садовые растения, черенки, рассаду или семена, чтобы обменяться ими с такими же любителями зелёных «питомцев».

Участниками ставшей уже традиционной акции «Вершки и корешки» стали как взрослые, так и маленькие гатчинцы. Как рассказала организатор акции, активист группы «Раздельный сбор в Гатчине» Мария Миронова, такой зелёный обмен проходит в нашем городе уже четвертый раз. Впервые он прошел в рамках фестиваля «Зеленый город» осенью 2021 года. Акция понравилась горожанам, и ее решили сделать традиционной, приурочив к самым «горячим» с точки зрения садоводов и цветоводов сезонам — весне и осени.

Пока взрослые обменивались растениями, консультировались и делились опытом друг с другом, дети мастерили «травянчиков» - маленькие «газоны» в виде забавных игрушек. Все, что для этого нужно — древесные опилки и семена газонных трав или обычного овса. А форму для такой игрушки можно легко сделать из обыкновенного чулка. Такого «питомца» можно поселить на подоконнике: главное — не забывать периодически поливать его.

Активисты «Раздельного сбора в Гатчине» пропагандируют идею разумного потребления, отказа от одноразовых вещей и вторичного использования промышленных отходов. И этот мастер-класс — наглядный пример того, как это можно делать. Ведь опилки или порванные колготки — это промышленные отходы, которые обычно выкидывают или сжигают. И вот они получают новую жизнь в виде живых и экологичных игрушек.

Те, кто уже запасся нужными «вершками и корешками», могли утолить жажду горячим чаем из настоящего самовара, растопленного с помощью сосновых шишек во дворе «Купринки». Это чаепитие тоже было экологическим, поскольку чай предлагалось пить не из одноразовой посуды, а из многоразовых стаканчиков.

С результатами вторичного использования отходов можно было наглядно познакомиться и в мобильном «музее» вторсырья и многоразовых альтернатив.

- В этом «музее» мы показываем, что такая переработка действительно существует, - говорит Мария. - У нас в России есть перерабатывающие заводы, и мы показываем образцы, переработанные на предприятиях Ленинградской области.

«Гид» музея Дарина Тоткайло с воодушевлением рассказывала о многократной, точнее, практически бесконечной переработке обычного стекла, используя для наглядного примера стеклянные шарики, которые так любят дети. Здесь же можно было познакомиться с результатами переработки разных видов пластика, в частности тех самых крышечек от посуды, из отходов которого делают не только бытовые предметы, но и стильную мебель.

Следующий свободный «зеленый» обмен состоится осенью: следите за новостями движения «Раздельный сбор в Гатчине»!

Юлия Лысанюк