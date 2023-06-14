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Что делать если произошла просрочка по кредиту

Нередки случаи, когда по невнимательности можно допустить просрочку по кредиту. Например, забыть внести деньги за обслуживание карты или смс-уведомления либо ошибиться со льготным периодом по «кредитке». Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, в интервью Банки.ру рассказала об алгоритме действия в случае возникновения просрочки по кредиту.

Рубрики:  ПРОфинансы

Как правило, при ипотечных обязательствах, потребительском кредитовании или автокредите забыть про ежемесячный платеж сложно (есть фиксированные суммы и даты внесения платежа по месяцам), то с кредитными картами можно допустить промашку. Чаще всего причины просрочки платежа следующие:


Ситуация 1: Карта была оформлена, заемщик воспользовался частью кредитного лимита, вернул деньги в положенный срок и положил кредитку «на полку». Заемщик полагает, что раз долг погасил, а кредиткой больше не пользуется, то и долгов быть не может. Однако если кредитка активна, то банк (в зависимости от условий договора), может взимать плату за годовое обслуживание, за смс- уведомления и другие подключенные клиентом платные услуги.  

Ситуация 2: У кредитки истек срок действия. Даже если срок истек, финансовые обязательства не прекращаются: банк перевыпускает кредитку и,  даже если клиент  не получил новую карту, условия кредитного договора продолжают действовать: списываться плата за обслуживание, уведомления. Если кредитная карта больше не нужна, ее лучше закрыть, чтобы счет больше не функционировал: посетить банк (или через банковское приложение), написать заявление, внести при необходимости долговой хвост.

Ситуация 3. Поменялся номер телефона, к которому были «привязаны» уведомления по кредитной карте. Кредитной картой человек уже не пользуется, а номер телефона, к которому был подключен сервис уведомлений (как и мобильный банк) тоже перестал использоваться. Через 180 дней без использования оператор связи отключает номер. В этом случае заемщик уведомлений и звонков из банка не получает, живет, не подозревая о растущем долге, пока не поступает исполнительный лист о взыскании кредитной задолженности.

Ситуация 4. Запутался в грейс-периоде. В самостоятельных расчетах беспроцентного периода можно ошибиться, поэтому отслеживать течение срока платежа удобнее по выписке в конце расчетного периода (в личном кабинете интернет-банка или банковском мобильном приложении).  С возвратом лучше не тянуть до последнего, а возвращать долг до даты платежа, чтобы средства зачислись своевременно. Кроме того, путаница нередко происходит из-за невнимательного изучения условий беспроцентного периода, либо введения в заблуждение (когда сотрудник банка не озвучил полные условия). В подавляющем большинстве грейс-период распространяется только на безналичную оплату товаров, услуг/работ. При снятии наличных или переводе денег с кредитки себе на дебетовый счет или счет другого человека даже в рамках действующего грейс-периода будут начисляться не только проценты, но и комиссия за операцию (за редким исключением).  Поэтому может произойти ситуация, когда грейс «слетел» и оплатить нужно больше, чем предполагалось. Также к исключениям из беспроцентного периода могут относиться пополнение электронных кошельков, покупка криптовалют, погашение сторонних кредитов и другие.

Ситуация 5. Опоздание с внесением очередного платежа. Каждый месяц на кредитную карту нужно перечислять обязательную часть задолженности-минимальный платеж. Обычно это от 2 % до 10% от задолженности. Забывчивость про дату платежа может не только обнулить грейс-период, но и подвергнет риску получить штраф за просрочку, а на долг будут начислены проценты.

Ситуация 6. Внесение минимального платежа в неполном объеме. Использование сторонних сервисов для внесения средств нередко подразумевает комиссию за операцию. В итоге сумма зачисляется на кредитный счет за минусом комиссионных. Человек может полагать, что внес необходимую сумму в срок, а по факту-копит просрочку с повышенными процентами. Также рискуют те, кто вносит платеж в последний момент. Технический сбой или увеличенные сроки зачисления могут не позволить успеть в срок. Даже небольшая недоплата со временем может трансформироваться в уже ощутимую сумму долга. Особенно когда платеж завершающий и кредиткой перестают пользоваться (не закрывая счет).  Размер минимального платежа может отличаться по месяцам (в зависимости от увеличения/уменьшения долга), поэтому перед внесением средств нужно смотреть выписку/банковские уведомления о размере очередного платежа.

 

Чем опасна просрочка по кредитке?

 

На практике банки относительно лояльно относятся к небольшим задержкам или недоплатам по внесению платежа (в 1-2 дня) по кредитной карте. Но уже на следующий день после даты внесения средств долг начинает считаться просроченным и на такую задолженность обычно начисляются повышенные проценты (до погашения просроченной задолженности). Также в большинстве случаев за просрочку в кредитном договоре предусматриваются штрафы в фиксированной сумме. А вот более длительные просрочки – серьезное нарушение обязательств, которое грозит уже более негативными последствиями. В том числе:

- банк прекращает возможность расходных операций по кредитной карте (даже при наличии неизрасходованного в полном объеме лимита деньгами воспользоваться не получится, пока задолженность с пени и штрафами не будет погашена). Также условия кредитного договора могут включать снижение доступного кредитного лимита до уже имеющегося даже после погашения просрочки;

- длительные (и минимальные, но часто повторяющиеся) просрочки портят кредитный рейтинг, поскольку сведения о нарушении кредитных обязательств отражаются в кредитной истории заемщика. Чем больше просрочек и чем больше их срок, тем ниже скоринговый бал и пессимистичнее перспективы последующего кредитования;

- при просрочке в месяц и дольше задолженностью обычно занимаются специалисты отдела взыскания банка. Это первая стадия урегулирования долга. Для просрочившего долг заемщика – это оптимальный вариант разрешения ситуации, поскольку достаточно высоки шансы договориться о временном снижении платежа, кредитных каникулах или реструктуризации долга.  Если заемщик игнорирует звонки и уведомления о долге из банка, банк может передать долг (по уступке требования) коллекторскому агентству.  Если заемщику и новому кредитору не удается договориться, возврат заемных средств осуществляется в судебном порядке. На основании судебного решения (или судебного приказа) судебными приставами-исполнителями возбуждается исполнительное производство, которое чревато уже мерами принудительного взыскания долга: на имущество и счета должника приставы накладывают арест. Долг может погашаться за счет имеющихся на счетах средств, а также за счет продажи имущества. Также неприятным последствием принудительного взыскания будут не только финансовые, но и репутационные потери, поскольку пристав вправе направить требование о взыскании по месту работы должника, а работодатель обязан его исполнять (удерживать средства из заработной платы, вознаграждений, отпускных).


Что же делать, если допустил просрочку?

Если просрочка возникла по неосторожности (перепутал дату внесения платежа, просчитался с грейс-периодом, средства поздно или не в полном объеме зачислились), то необходимо как можно скорее погасить задолженность и возможные пени, и штраф. При сложном финансовом положении лучше не тянуть, а обратиться в банк за предоставлением льготного периода кредитования с отсрочкой или снижением ежемесячного платежа или реструктуризацией долга. Это позволит не только снизить долговую нагрузку, но и избавит от общего прироста долга.

Самое худшая стратегия при просрочке – это прятаться и избегать общения с кредитором. От долговых проблем это не избавит: долг продолжит расти и никуда не денется. Основная задача при возникновении долга – это минимизация негативных последствий и все усилия надо направить на то, чтобы долг перестал увеличиваться. Категорически нельзя оформлять новый кредит на погашение  старого. «Перезанять, чтобы переотдать» - путь в долговую яму.

Если попытки разрешения ситуации в тупике, то для нормализации своего финансового состояния можно рассмотреть вопрос о банкротстве (в зависимости от суммы долга: в упрощенном или судебном порядке).

Не всегда заемщик оказывается в долгах по собственной беспечности или необязательности. Например, если банк без оснований повысил процент по кредитке, списал лишнюю комиссию, навязал страховку, начисляет больше процентов, чем прописано, то при разрешении споров с кредитной организацией до 500 тысяч рублей помощь заемщику может оказать финансовый омбудсмен. Он выступает третьей стороной в споре с финансовыми организациями, позволяет решить вопрос до суда. Перед обращением к финансовому омбудсмену необходимо обратиться в саму финансовую организацию  и если вопрос не решен/решение не устраивает, можно уже обратиться с заявлением  к финансовому уполномоченному - https://finombudsman.ru/%20 (потребуется регистрация на Госуслугах).


#ПРОфинансы