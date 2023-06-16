Общественные организации из Ленобласти получили президентские гранты

Результаты второго отбора опубликовал Фонд президентских грантов.

Победителями стали 16 общественных организаций Ленинградской области, сумма грантов – 24,7 млн рублей, общая сумма проектов – победителей – 39,5 млн рублей. Всего в 2023 году социально ориентированные организации Ленинградской области получили 39 грантов президентского фонда на сумму 68,7 млн рублей.

«Каждый грант – это дополнительные средства, привлечённые в Ленинградскую область для решения социальных вопросов. Благодаря этому реализуются проекты, которые помогают сделать лучше жизнь конкретных людей: ветеранов СВО и членов их семей, детей с ограниченными возможностями, пенсионеров, инвалидов. И не только. Есть проекты, которые меняют окружающую среду, преображают общественные пространства, поощряют творчество, креатив — и они касаются не определенных социальных групп, а всех ленинградцев», – рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Среди победителей второго конкурсного отбора проект благотворительного фонда «Место под солнцем» по организации в Ленинградской области комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции, проект «Дети Новороссии» общественной организации «Родительский собор» из Вырицы по психологической реабилитации детей из зоны боевых действий.