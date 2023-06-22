Кому поможет банкротство

Статистика продолжает фиксировать рост количества должников. По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом квартале 2023 года судебные приставы получили на 25% больше дел о взыскании долгов по кредитам, чем в прошлом году.

…Водитель грузовика Максим П. задолжал пяти банкам. Здоровья нет, работы нет. Выбраться из долговой ямы он не может уже несколько лет. Сосед посоветовал ему пройти процедуру банкротства. Это – не самая приятная перспектива, но иногда единственный способ избавиться от долгов.

Но прежде, чем принимать решение о банкротстве, нужно тщательно изучить все последствия. И не в целом, а конкретно для себя. Многое зависит от того, какой будет выбран путь. Например, в каких-то случаях можно списать долги бесплатно и без суда.

Внесудебное банкротство

Новая процедура внесудебного банкротства, введенная в 2020 году, упростила порядок списания основных долгов для граждан. Теперь те, у кого долгов меньше полумиллиона рублей, могут стать банкротами без суда.

Внесудебное банкротство позволяет списать долги довольно быстро (за полгода), не тратя деньги и, что немаловажно, позволяет списать почти все типы долгов, в том числе по кредитам и займам. Но не избавит от других денежных обязательств: например, по выплате алиментов, возмещению вреда чужой жизни и здоровью, компенсации ущерба чужому имуществу, морального вреда.

Внесудебное банкротство - через МФЦ – бесплатное. Чтобы списать долги без суда, должны быть соблюдены сразу три условия:

• Сумма долга всем кредиторам составляет от 50 до 500 тысяч рублей (без учета пеней и штрафов по налогам и сборам).

• Судебные приставы уже пытались взыскать с вас долги, но не нашли денег и имущества, за счет которого можно их погасить. По этой причине исполнительное производство окончено (у вас не могут забрать предметы первой необходимости и единственное жилье, если оно не находится в ипотеке).

• На момент подачи заявления о банкротстве никто из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство.

Если ситуация не соответствует всем трем условиям, то объявить себя банкротом можно только через суд.

Банкротство через суд

В России процедуру банкротства физических лиц регулирует закон «О несостоятельности (банкротстве)». Закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам. Но на алименты и возмещение вреда чужой жизни или здоровью это не распространяется.

Изучим все «плюсы» и «минусы».

Плюсы

• Разрешится вопрос с долгами: вам больше не придется общаться с кредиторами и коллекторами. Это хорошо!

• Перестанет расти долг. Прекратится начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам.

• Вы не будете ничего должны, даже если долги по кредитам не погашены полностью.

• Не будут требовать сверх того, что есть в вашей собственности. Как и при внесудебном банкротстве у вас не могут забрать единственное жилье (если оно не находится в ипотеке) и предметы первой необходимости.

Минусы

• Банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю: будет непросто получить кредит в будущем.

• Имуществом и деньгами банкрота будут распоряжаться другие. Он может тратить не более 50 тысяч рублей ежемесячно, если суд не одобрит большую сумму.

• Став банкротом, невозможно объявить себя банкротом через суд в течение пяти лет и вне суда - в течение 10 лет.

• Нельзя участвовать в управлении юридическим лицом, в том числе занимать руководящие должности, три года после банкротства.

• Суд может запретить выезд из России до завершения процедуры банкротства.

• Сама по себе процедура судебного банкротства не бесплатная. Она обойдется в несколько десятков тысяч рублей.

Как объявить себя банкротом?

1. Подать заявление о банкротстве.

Гражданин не может сам признать себя банкротом, это делает арбитражный суд. Нужно подать туда документы и доказать свою неплатежеспособность. Подать иск о банкротстве могут также кредиторы или Федеральная налоговая служба.

2. Рассмотрение дела в суде.

Суд принимает заявление и назначает судебное заседание. Во время суда заявитель должен доказать, что он не может полностью отвечать по своим долговым обязательствам, и в ближайшем будущем ситуация не улучшится. Суд изучает его доходы и имущество и выносит решение, начинать ли процедуру банкротства или признать заявление необоснованным.

К примеру, задолжав кредиторам, Василий Петрович указал в заявлении о банкротстве маленький доход, но у него есть две квартиры, машина и коттедж на Черном море. Конечно, суд заподозрит, что Василий Петрович решил устроить фиктивное банкротство. За это ему грозит административная или даже уголовная ответственность.

С момента судебного заседания у суда может уйти от 15 дней до трех месяцев на принятие решения.

3. Процедура банкротства

Если суд одобрит заявление, на долг прекращается начисление штрафов и пени, кредиторы и коллекторы больше не могут ничего требовать. С этого момента все вопросы решает финансовый управляющий от саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Дальше события могут развиваться по трем сценариям.

• Мировое соглашение - самый экономичный вариант для должника.

Если получится договориться через финансового управляющего с кредиторами, ему могут списать часть долга или согласиться на отсрочку. Дело о банкротстве прекращается. С этого момента финансовый управляющий завершает свою работу, а должник выполняет условия мирового соглашения. Но нарушение мирового соглашения снова приведет его в суд, где его могут признать банкротом.

• Реструктуризация долга.

Финансовый управляющий может договориться с кредиторами о новых сроках и условиях погашения долга. Суд может согласиться на это, если у должника есть постоянный доход, нет неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления, в последние пять лет он не банкротился и в течение восьми лет не реструктурировал долги.

Самостоятельно распоряжаться имуществом во время реструктуризации нельзя. Можно открыть отдельный счет и тратить с него до 50 тысяч рублей в месяц. В отдельных случаях по просьбе гражданина суд может увеличить эту сумму.

• Продажа имущества

Если мировое соглашение и реструктуризация долга невозможны, суд признает должника банкротом, и его имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами.

Финансовый управляющий вместе с кредиторами определит сроки, когда имущество должно быть продано. Как правило, продажа занимает до шести месяцев, но по просьбе участников процедуры суд может продлить время.

Когда имущество будет распродано, финансовый управляющий раздаст деньги кредиторам. И если должник не нарушал процедуру банкротства, оставшиеся долги считаются погашенными. Финансовый управляющий представит суду отчет о результатах работы, и суд примет решение о завершении процедуры банкротства.

Как самому подать заявление в суд

Заявление пишется в свободной форме. Сначала заявитель описывает - кому и сколько задолжал. Перечисляет и прилагает документы, которые подтверждают долги. Указывает причины, из-за которых финансовое состояние ухудшилось, и стало нечем платить. После этого описывает свое имущество, активы и банковские счета, в том числе зарубежные.

В заявлении нужно указать саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которую лучше выбрать самому и заранее. По возможности именно из этой организации суд назначит финансового управляющего. Он станет посредником между должником, судом и кредиторами, проведет анализ материального положения должника и будет управлять его долгами, деньгами и имуществом.

Если заявитель согласен, чтобы финансовый управляющий привлекал к своей работе других специалистов (например, для помощи в оценке имущества), в заявлении указывается максимальная сумма, которую он готов потратить на их услуги. Эту сумму должнику надо будет сразу внести на расчетный счет суда, если инициатором процедуры стал он сам, а не кредиторы. Можно будет сделать это и позже, если суд согласится на отсрочку.

К заявлению необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины и опись документов. Весь комплект подается в арбитражный суд по месту регистрации. Можно подать документы лично, отправить по почте или через портал Госуслуг.

Но деньги вперёд

В списке трат помимо госпошлины - оплата публикаций на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, почтовые расходы для обмена документами с кредиторами и госорганами, публикация в газете сведений о реструктуризации долга или продаже имущества. Таких публикаций может быть несколько. Вознаграждение самому финансовому управляющему – это еще несколько тысяч рублей и плюс сопутствующие расходы финансового управляющего. Так что, прежде чем стать банкротом, придется вложиться.

Татьяна Можаева

#ПРОфинансы

Фото freepick.com