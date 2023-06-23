У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Лохотрон…

Наркологи предупреждают: наркомания опасна для популяции. Зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ страдают, в большинстве своем, люди до 30 лет. Среди взрослого населения «начинающих» наркоманов практически не встречается – это болезнь юности. На наркотики подсаживаются в период взросления и, при неблагоприятном сценарии, в самом детородном возрасте становятся законченными наркоманами. Современные наркотики вызывают мгновенное привыкание и тяжелые последствия – деградацию личности вплоть до слабоумия.