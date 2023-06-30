Верни налог – и спи спокойно

Что такое налоговый вычет и кому он положен

Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ. На налоговые вычеты могут претендовать граждане, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, т.е. только те, кто платит налог на доход как физическое лицо.

Неработающие граждане, пенсионеры, предприниматели, использующие специальные налоговые режимы, на налоговый вычет претендовать не могут.

Начиная с 2021 года, налоговые вычеты предоставляются в отношении доходов, относящихся к основной налоговой базе (например, заработной плате), а также доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг), доходов в виде стоимости подаренного имущества (за исключением ценных бумаг), а также подлежащих налогообложению доходов, полученных физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Рассмотрим подробнее наиболее востребованные налоговые вычеты: социальные - за лечение, обучение и спорт, а также имущественный - за покупку недвижимости.

Школа, детский сад и вуз

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

- собственное обучение любой формы (дневная, вечерняя, заочная);

- обучение своего или опекаемого ребенка, а также брата и сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения.

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе в школах, детских садах, в учреждениях дополнительного образования для детей и взрослых (например, курсы повышения квалификации, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.п.).

Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального налогового вычета, – 50 тысяч рублей в год.

Максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучение брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, – 120 тысяч рублей в год.

Какие нужны документы:

- договор с образовательным учреждением;

- платежные документы.

При оплате обучения ребенка, брата или сестры необходима также справка, подтверждающая очную форму обучения, и документы, подтверждающие факт опекунства.

Лекарства и лечение

При оплате медицинских услуг и приобретении медикаментов можно также вернуть часть затраченных денежных средств с помощью социального налогового вычета по НДФЛ.

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее:

- медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу, родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (и до 24 лет, если дети обучаются по очной форме);

- назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;

- страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

Расходы на лечение детей (в том числе усыновленных) и бывших подопечных в возрасте от 18 до 24 лет учитываются в отношении доходов, полученных, начиная с 2022 года.

Данным налоговым вычетом можно воспользоваться в размере фактически произведенных расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за календарный год.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов.

Для получения вычета на лечение необходимы следующие документы:

- договор с медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности.

- справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медучреждением.

При получении вычета за дорогостоящее лечение представляется справка об оплате медицинских услуг с кодом 2.

Вычет на лекарства можно получить в отношении любого назначенного врачом лекарства. Для этого необходим рецепт и платежные документы, подтверждающие фактические расходы на медикаменты: кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.

Физкультура и спорт

Социальный вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги применяется к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Получить налоговый вычет можно по расходам на собственные спортивные занятия и на детский спорт, в том числе детей до 24 лет, обучающихся по очной форме.

Для получения вычета надо, чтобы предоставленные физкультурно-оздоровительные услуги были включены в перечень, утвержденный правительством РФ, и являлись основным видом деятельности организации.

Документы, подтверждающие право на вычет:

- копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

- кассовый чек.

Жильё

Правом на имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который:

- купил жилье (дом, квартиру, комнату);

- построил жилье или приобрел землю для этих целей.

Помимо этого, для предоставления вычета принимаются расходы на погашение процентов по ипотеке и процентов по кредитам для рефинансирования ипотеки.

Имущественный вычет позволяет уменьшить налогооблагаемые доходы при расчёте НДФЛ на сумму расходов на покупку или строительство жилья. При этом с момента покупки может пройти несколько лет – это не лишит вас права на имущественный вычет и возврат НДФЛ из бюджета. Данный вычет можно использовать только один раз в жизни. Чтобы использовать вычет, жильё должно быть приобретено не у близкого родственника.

Максимальная сумма вычета при покупке или строительстве одного или нескольких объектов жилой недвижимости без привлечения заемных средств – 2 млн рублей.

Максимальная сумма вычета при приобретении или строительстве жилья в ипотеку – 3 млн рублей.

Если в течение года вычет был использован не полностью (не хватило дохода), его остаток можно перенести на следующие годы.

Например, ваш доход за 2022 год составил 1 млн рублей. Работодатель удержал с вас НДФЛ в размере 130 тысяч рублей. А квартиру в этом же году вы купили за 4 млн рублей за счет собственных средств. Тогда вы имеете право на максимальный вычет в размере 2 млн рублей. Соответственно, за 2022 год можно заявить только часть вычета в пределах полученного дохода и вернуть из бюджета удержанный в течение года НДФЛ – 130 тысяч рублей. Остаток вычета переносится на следующие годы.

Способы получения налогового вычета

Первый способ: до окончания года, в котором возникло право на вычет, обратиться к работодателю с соответствующим письменным заявлением при условии представления налоговым органом работодателю подтверждения права на получение вычета. В таком случае налоговый вычет предоставляется в форме не удержания НДФЛ при выплате заработной платы – т.е. в течение какого-то периода времени вы фактически не будете платить налог.

Второй и наиболее популярный способ: по окончании года, в котором возникло право на вычет, представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию формы 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. В таком случае вычет предоставляется в виде возврата суммы уплаченного НДФЛ.

3-НДФЛ можно подать:

- на «Госуслугах»;

- лично в налоговой службе по месту жительства или в МФЦ;

- отправив документы почтой с описью вложения;

- в личном кабинете налогоплательщика.

По окончании календарного года, в котором вы понесли расходы, нужно заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Сделать это проще всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте https://lkfl2.nalog.ru/lkfl, вкладка «Налоги и вычеты» – «Декларации». Там же нужно загрузить отсканированные документы, подтверждающие право на получение вычета.

Можно обратиться на прием в налоговую инспекцию по месту жительства: представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов. При себе необходимо иметь их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

По общему правилу декларация представляется в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). Но если декларация подается исключительно с целью получения налоговых вычетов, подать ее и обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором были произведены расходы.

После того, как документы поданы, вам остается дождаться решения налогового органа и возврата денежных средств.

Екатерина Дзюба

#ПРОфинансы