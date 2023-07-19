«Дворовый спорт» в Гатчине: футбол – флорбол – стритбол

В субботу, 15 июля, на поле физкультурно-оздоровительного комплекса в Мариенбурге состоялись соревнования муниципального этапа Всероссийского фестиваля дворового футбола 6х6, который проходит в рамках направления «Дворовый тренер» проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». В турнире приняли участие дворовые спортсмены в возрасте от шести до 17 лет – мальчики и девочки. Две недели они тренировались в разных микрорайонах города, чтобы в итоге показать свое мастерство дворовых футболистов.

Как рассказал тренер ребят Эдуард Солнышков, в ходе интенсивных тренировок дети учились играть в футбол на пяти уличных площадках Гатчины: на улице Волкова, в центре – на стадионе лицея № 3, на Аэродроме на улице Красных Военлетов, на площадке ФОК «Маяк» на ул. Володарского и ФОК в Мариенбурге.

- Дворовые команды у нас смешанные – мальчики и девочки вместе, причем девочек в этом году очень много, – говорит Эдуард Солнышков. – У каждой команды – своя форма, манишки разного цвета с названием микрорайона. Команды постоянные – ребята приходят на тренировки одни и те же, но добавляются новенькие, а кто-то уезжает в отпуск. Я работаю практически индивидуально, в процессе делю ребят на тех, кто умеет играть – в основном, это воспитанники спортшкол, и тех, кто играть в футбол не умеет и даже вообще мяч впервые видит – такое тоже бывает.

Эдуард Солнышков – «играющий тренер». Детей он тренирует уже третий год, при этом сам играет в сборной Санкт-Петербурга. Тренировки по футболу он проводил в трех микрорайонах Гатчины – в центре, на въезде и на ул. Володарского. На двух других площадках с дворовыми футболистами работали Дмитрий Савицкий и Вячеслав Лебедев.

Проект «Дворовый спорт» реализуется в Гатчине 12-й год. Администрация Гатчинского района в лице спорткомитета оказывает проекту многолетнюю поддержку. В этом году «Дворовый спорт» собрал рекордное количество участников – больше сотни детей вышли во дворы учиться играть в футбол.

- Мы в этом году сильно приросли: давно не было такого количества активных детей во дворах. Порядка 30 человек на одной тренировке, а таких тренировок – пятнадцать в неделю, – отметил координатор проекта «Дворовый спорт» в Гатчине Тимур Беруль.

…Футбольный турнир открыл депутат областного парламента Александр Русских. Он отметил, что сегодня благодаря тому, что проект настолько успешно развивается, с Ленинградской области берет пример весь Северо-Запад и другие регионы.

Турнир собрал 15 команд. Участников разделили на три возрастные категории: 8-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет и пять микрорайонов, где проходили тренировки. В результате в младшей и средней возрастной категориях победили ребята из Мариенбурга. Среди старших спортсменов лидировала команда «Маяк» с ул. Володарского.

По традиции, кроме официальных призов каждой команде, занявшей первое место, вручили ящик с фруктами. Победители муниципального турнира будут представлять Гатчинский район на областном фестивале дворового спорта 12 августа в городе Никольское Тосненского района.

…С 17 июля в Гатчине на тех же площадках идут тренировки по флорболу. Еще через две недели начнется стритбол. Как отмечают координаторы проекта, попробовав себя в разных видах дворового спорта, дети смогут выбрать тот, который больше по душе. Чем, собственно, и хорош дворовый спорт: здесь нет конкурсного отбора, возможность сыграть есть у каждого – все зависит только от желания ребенка.

Екатерина Дзюба