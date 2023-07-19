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«Дворовый спорт» в Гатчине: футбол – флорбол – стритбол

«Дворовый спорт» в разгаре: около сотни гатчинских мальчишек и девчонок гоняют мяч под руководством тренера в разных районах города. Две недели тренировок по футболу сменились флорболом, еще через две недели начнется стритбол. Первый этап «Дворового спорта» завершился турниром, на котором были выбраны сильнейшие из дворовых команд.

Рубрики:  Спорт

В субботу, 15 июля, на поле физкультурно-оздоровительного комплекса в Мариенбурге состоялись соревнования муниципального этапа Всероссийского фестиваля дворового футбола 6х6, который проходит в рамках направления «Дворовый тренер» проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». В турнире приняли участие дворовые спортсмены в возрасте от шести до 17 лет – мальчики и девочки. Две недели они тренировались в разных микрорайонах города, чтобы в итоге показать свое мастерство дворовых футболистов.

Как рассказал тренер ребят Эдуард Солнышков, в ходе интенсивных тренировок дети учились играть в футбол на пяти уличных площадках Гатчины: на улице Волкова, в центре – на стадионе лицея № 3, на Аэродроме на улице Красных Военлетов, на площадке ФОК «Маяк» на ул. Володарского и ФОК в Мариенбурге.

- Дворовые команды у нас смешанные – мальчики и девочки вместе, причем девочек в этом году очень много, – говорит Эдуард Солнышков. – У каждой команды – своя форма, манишки разного цвета с названием микрорайона. Команды постоянные – ребята приходят на тренировки одни и те же, но добавляются новенькие, а кто-то уезжает в отпуск. Я работаю практически индивидуально, в процессе делю ребят на тех, кто умеет играть – в основном, это воспитанники спортшкол, и тех, кто играть в футбол не умеет и даже вообще мяч впервые видит – такое тоже бывает.

Эдуард Солнышков – «играющий тренер». Детей он тренирует уже третий год, при этом сам играет в сборной Санкт-Петербурга. Тренировки по футболу он проводил в трех микрорайонах Гатчины – в центре, на въезде и на ул. Володарского. На двух других площадках с дворовыми футболистами работали Дмитрий Савицкий и Вячеслав Лебедев.

Проект «Дворовый спорт» реализуется в Гатчине 12-й год. Администрация Гатчинского района в лице спорткомитета оказывает проекту многолетнюю поддержку. В этом году «Дворовый спорт» собрал рекордное количество участников – больше сотни детей вышли во дворы учиться играть в футбол.

- Мы в этом году сильно приросли: давно не было такого количества активных детей во дворах. Порядка 30 человек на одной тренировке, а таких тренировок – пятнадцать в неделю, – отметил координатор проекта «Дворовый спорт» в Гатчине Тимур Беруль.

…Футбольный турнир открыл депутат областного парламента   Александр Русских. Он отметил, что сегодня благодаря тому, что проект настолько успешно развивается, с Ленинградской области берет пример весь Северо-Запад и другие регионы.

Турнир собрал 15 команд. Участников разделили на три возрастные категории: 8-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет и пять микрорайонов, где проходили тренировки. В результате в младшей и средней возрастной категориях победили ребята из Мариенбурга. Среди старших спортсменов лидировала команда «Маяк» с ул. Володарского.

По традиции, кроме официальных призов каждой команде, занявшей первое место, вручили ящик с фруктами. Победители муниципального турнира будут представлять Гатчинский район на областном фестивале дворового спорта 12 августа в городе Никольское Тосненского района.

…С 17 июля в Гатчине на тех же площадках идут тренировки по флорболу. Еще через две недели начнется стритбол. Как отмечают координаторы проекта, попробовав себя в разных видах дворового спорта, дети смогут выбрать тот, который больше по душе. Чем, собственно, и хорош дворовый спорт: здесь нет конкурсного отбора, возможность сыграть есть у каждого – все зависит только от желания ребенка.

Екатерина Дзюба