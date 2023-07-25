Что заставляет людей попадаться на уловки мошенников

Новая схема с предложением рефинансировать имеющиеся кредиты – хороший способ одурачивания, ведь желание заемщика платить меньше и только по одному обязательству объяснимо и разумно. Многие задумываются об этом, но далеко не все знают каким образом это сделать, и доступна ли такая банковская услуга для них, а тут подоспела «волшебная таблетка» в виде доставки решения долгожданной проблемы буквально на дом. Цель мошенника – заинтересовать свою потенциальную жертву. Ведь это повышает шансы запутать, внушить ложную уверенность в простоте и выгодности предложения и заставить совершить необдуманные действия (перевести деньги на «безопасный счет», сообщить банковские/персональные сведения и т.п.). Принять решение в таких ситуациях требуется немедленно (предложение ограниченно и вот-вот время истечет-«сейчас или никогда») и человеку не дается времени на осмысливание происходящего.

Если подобное предложение поступает, нельзя терять хладнокровие и помнить, что любые финансовые решения требуют предварительного анализа, критического взгляда на то, что происходит. Вне зависимости от того, что предлагают, нужно особое внимание обращать на то, что просят сделать (заполнить анкету по присланной мошенником ссылке, сообщить персональные данные или пин-коды карты, осуществить перевод на сторонний счет). Ключевое значение имеют необходимые действия, а не слова и объяснения афериста. Никогда не нужно что-то делать в спешке и поддаваться давлению. Само давление «специалиста»-уже повод прекратить взаимодействие. О программах рефинансирования можно узнать самостоятельно: изучить предложения разных банков и подать заявку. Кроме того, нужно понимать, что, если предложение мошенника содержит чрезвычайно выгодные условия (рефинансирование при наличии просрочек по кредитным платежам, процентная ставка ниже рыночной, легкое оформление «без доходов и поручителей» за 5 минут) – это гарантированный обман. Ни одна кредитная организация не станет привлекать проблемных клиентов или предоставлять убыточные условия кредитования. Фразы «госпрограмма», «господдержка» и «персональное предложение» также не должны вводить в заблуждение.

Нередко человек верит звонящему прежде всего потому, что «специалист» знает ФИО, сведения об имеющихся кредитах и другую персональную информацию. В таком случае совершенно нетрудно обмануться, ведь эти данные может знать только банк. Нужно учитывать, что любую информацию нужно проверять: записать ФИО «специалиста», его номер и позвонить по официальному телефону в названный банк для уточнений. Не использовать ссылки и телефоны, представленные тем, кто звонит или пишет. Мошенники нередко используют объединенные базы данных: утечки из разных мест объединяются в одну базу, которая может содержать обширные сведения о человеке. В том числе о кредитной истории, семейном положении, увлечениях, а не только ФИО с номером телефона.

Если под влиянием мошенника какие-либо сведения/данные были раскрыты (или совершен перевод денег), нужно срочно обратиться в свой банк и сообщить о случившемся, написать заявление на отзыв платежа, а также сообщить все известные сведения: номер телефона звонившего, номер счета для перевода, чтобы эти данные в дальнейшем могли быть проверены, а счет и номер тел. были внесены в «черный список». Также необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении мошеннических действий.





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