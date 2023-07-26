Ленинградцы голосуют за подключение сел к мобильному интернету

Как можно голосовать?

- На портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/inet. Онлайн-голосование продлится до 13 августа

- По почте, отправив письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Письма будут принимать до 10 сентября

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В рамках УЦН 2.0 в первом полугодии 2023 года вышки связи установили в двух населенных пунктах Ленинградской области, до конца года – установят еще в 8-ми.